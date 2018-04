Klasickým liposukcím odzvonilo!

Břicho, stehna, zadek, boky, paže nebo kolena… problémové partie, kde mohou vzniknout nevzhledné tukové polštáře, které jaksi vyčnívají oproti svému okolí. A kolik z nás si řeklo, že postava ujde, ale je tu jedno takové kritické místo, které prostě ani striktní dieta, silná vůle či tvrdá dřina v tělocvičně, ať děláte co děláte, neodstraní a zatvrzele se na problémových partiích drží?



Léta bylo jediným řešením chirurgické odstranění tukových buněk - klasická liposukce - krutý zákrok, při kterém jsou tukové buňky a vrstva nabourávány mechanickým a bolestivým způsobem.



Naštěstí se dnes již dává přednost metodám modernějším. Kde nefunguje ani vůle, ani cvičení, nastupuje poslední dobou tolik diskutovaná převratná novinka: NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE 3. GENERACE v salonu YES VISAGE - tato revoluční metoda umožňuje rychlou a efektivní modelaci problematických partií. Je bezpečnou, rychlou a především bezbolestnou alternativou dnešní již ustupující klasické liposukce. Procedura je zcela bez zásahu do těla, bez anestetik, jizev a doby nutné na zotavení. Ale hlavně výsledek je okamžitý a viditelný již po jednom ošetření a odstranění tukových buněk trvalé. A to vše za pouhých 40 minut, po kterých lze okamžitě pokračovat ve vašem každodenním životě!

Více na www.yesvisage.cz .



Eva Aichmajerová v salonu YES VISAGE

Svůdné křivky bez rizika, které s sebou přináší chirurgický zákrok? Řešením je jedinečná metoda neinvazivní liposukce 3. generace v salonu YES VISAGE, který přichází s komplexní nabídkou služeb v oblasti neinvazivní modelace těla a omlazení pokožky či účinné léčby celulitidy.

U každé procedury v salonu YES VISAGE platí, že její cena bude účtována jen v případě, že se ihned projeví měřitelný výsledek.

Pokud nezhubnete, jednoduše nezaplatíte nic!

Mezi komplexní služby salonu YES VISAGE dále patří:

* neinvazivní liposukce 3. generace

* nejúčinnější léčba celulitidy

* nejmodernější přístrojová lymfo-drenáž

* omlazení pokožky a obličeje

* prodlužování řas Lash Sensation