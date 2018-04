Klasické i netradiční zavařeniny, které vám v zimě připomenou léto

Dobrý džem či kompot si můžete koupit i v supermarketu, když se ale pustíte do zavařování sami, budete překvapeni, jak moc se liší výsledná chuť od té průmyslové. Lahvičku letních vzpomínek také můžete věnovat přátelům jako dárek.

Na zavařování nepotřebujete nic víc než dávku ovoce, cukr (s "želírovacím" se džem vždy povede), vhodné sklenice a víčka. Obří zavařovací hrnec není podmínkou, sterilovat můžete v jakémkoli větším hrnci nebo v troubě na plechu naplněném vodou (stačí 40 minut – dvacet minut se nahřívá, dalších dvacet sterilizuje). Džem můžete vařit i v domácí pekárně. Hlavním nepřítelem zavařenin, džemů a kompotů je plíseň. Aby vám neznehodnotila zásoby, zpracovávejte jen hezké ovoce a dbejte na čistotu.

S domácím džemem se z palačinek i obyčejného chleba stane opravdová pochoutka.

Borůvkový džem

Na čtyři 250ml sklenice

Příprava: 15 minut + 15-20 minut vaření

* 1 kg borůvek

* 2 hrušky, sladké máslovky

* 2 lžíce citronové šťávy

* 1 Gelfix Klasik

* 800 g cukru krupice

1. Borůvky propláchneme studenou vodou a nasypeme je do kastrolu. Podlijeme trochou vody a vaříme asi 5 minut.

2. Hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců, nakrájíme na kostičky a promícháme v míse s citronovou šťávou. K borůvkám přidáme gelfix promíchaný s dvěma lžícemi cukru a nakrájené hrušky a vaříme dalších 5 minut.

3. Nakonec přisypeme zbylý cukr a mícháme a vaříme, dokud se cukr nerozpustí a džem není dostatečně hustý, stačí již pár minut. Plníme do horkých suchých sklenic, uzavřeme víčky a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Tip

Hrušky můžete vynechat a borůvky dusit, dokud se objem nezmenší asi na polovinu. Potom vmíchejte 400 g cukru krupice. Nakonec vmíchejte trochu citronové šťávy.

Malinovo-broskvový džem

Na asi čtyři 250ml sklenice

Příprava: 20 minut + 10-15 minut vaření

* 0,5kg zahradních malin

* 0,5 kg vypeckovaných oloupaných broskví

* 1 kg želírovacího cukru

* šťáva z 1 citronu

1. Broskve omyjeme, zalijeme horkou vodou a necháme chvíli, asi 2 min., spařit. Potom broskve zchladíme ve studené vodě a oloupeme, vypeckujeme a nakrájíme na kousky.

2. Do kastrolu vložíme pokrájené broskve, rozmačkáme je šťouchadlem na brambory a vaříme na prudkém ohni asi 3 minuty. Přidáme přebrané očištěné maliny a vaříme další 3 minuty. Vsypeme želírovací cukr, dobře rozmícháme a vaříme dále asi 5-7 minut.

3. Nakonec vlijeme citronovou šťávu, promícháme a plníme do vyvařených horkých suchých sklenic. Uzavřeme víčky a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Višňový džem se zázvorem

Na čtyři 250ml sklenice

Příprava: 15 minut + 15-20 minut vaření

* 1 kg vypeckovaných višní

* 1 kg cukru krupice

* 1 sáček Gelfix Klasik (20g)

* 2 cm čerstvého zázvoru

1. Višně omyjeme, vypeckujeme a polovinu jich umeleme na strojku na ovoce nebo rozmixujeme. Rozmělněné višně promícháme s polovinou cukru a prudkým varem vaříme asi 5 minut. Gelfix promícháme se dvěma lžícemi cukru a druhou polovinu višní smícháme se zbylým cukrem.

Proslazené višně vsypeme do povařené ovocné směsi, přidáme zázvorovou šťávu a společně vaříme dalších 5 minut.

2. Nakonec vmícháme gelfix a za stálého míchání prováříme minimálně 5 min., případně sbíráme vzniklou pěnu. Odstavíme a plníme do vyvařených suchých sklenic až po okraj. Uzavřeme víčky a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Angreštové želé (rosol) s mátou a limetkou

Na čtyři 250ml sklenice

Příprava: 20 minut + 30-40 minut vaření

* 1,5-2 kg zeleného angreštu

* 700 g cukru krupice

* šťáva a kůra z 1 limetky

* 2 snítky čerstvé máty

1. Omyté a očištěné bobule angreštu vložíme do kastrolu, přidáme omytou kůru z limetky, pouze vrchní zelenou část, podlijeme asi 200 ml vody a dusíme doměkka, dokud ovoce nepustí šťávu. Směs přefiltrujeme a necháme vykapat šťávu, kterou odměříme na 1 litr.

2. Uvedeme do varu a vaříme asi 10-15 minut bez poklice prudkým varem, aby se šťáva trochu zahustila. Přidáme cukr, limetkovou šťávu a dále vaříme, dokud vše nezačne rosolovatět. Jakmile začne směs tuhnout, stáhneme z ohně a vmícháme lístky máty. Rosol ihned nalijeme do misek nebo horkých zavařovacích sklenic a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Tip

Budete-li rosol uchovávat delší dobu, lístky máty po vyluhování přeceďte nebo je vložte při vaření rosolu do kousku gázy a potom vyjměte. Čerstvou mátou můžete také sypat rosol až při podávání. Na angreštový rosol použijte nejlépe nedozrálý a pevnější angrešt.

Jahodový džem

Na čtyři 250ml sklenice

Příprava: 10 minut + 15-20 minut vaření

* 1 kg očištěných jahod

* šťáva ze 2 citronů

* 1 kg želírovacího cukru

1. Jahody přebereme, omyjeme, odstopkujeme, rozmačkáme a zakapeme citronovou šťávou z 1 citronu. Vložíme je do kastrolu a vaříme asi 3-5 minut. Vmícháme želírovací cukr a dále vaříme a mícháme dalších 5-7 minut.

2. Nakonec přidáme šťávu z druhého citronu, odstavíme z ohně, promícháme a plníme do horkých vyvařených sklenic až po okraj. Uzavřeme víčky a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Tip

Chcete-li mít v džemu větší kusy jahod, rozmačkejte jen část jahod a zbytek přidejte k džemu až v polovině vaření s cukrem.

Meruňkový džem s mandlemi

Na čtyři 250ml sklenice

Příprava: 10 minut + 15-20 minut vaření

* 1,25 kg meruněk

* šťáva z 1 citronu

* hrst loupaných mandlí

* 0,75 kg želírovacího cukru

* 300 ml vody

* 4 lžíce meruňkovice na zakápnutí

1. Omyté meruňky rozpůlíme, vypeckujeme, nakrájíme na silnější plátky a dáme do skleněné mísy a ihned zakapeme citronovou šťávou, zakryjeme a necháme chvíli stát.

2. Cukr s vodou povaříme v kastrolu se silným dnem na hustý sirup, přidáme meruňky a na mírném ohni vaříme asi 10-15 minut. Celé nebo přepůlené mandle přidáme k meruňkám a společně vaříme dalších 5-10 minut do zhoustnutí.

3. Když je konzistence správná, kastrol s džemem odstavíme z ohně, necháme chvíli stát a usadit a sebereme z povrchu pěnu.

4. Plníme do dobře umytých, vyvařených sklenic, necháme úplně vychladnout, zakápneme destilátem a převážeme celofánem nebo uzavřeme víčky. Plníme-li sklenice za tepla, můžeme meruňkovicí džem dochutit.

Kořeněné želé z hroznového vína a hrušek

Na čtyři 250ml sklenice

Příprava: 15 minut + 15-20 minut vaření

* 1 kg bílého hroznového vína

* 0,5 kg hrušek, nejlépe máslovek

* 50-100 ml bílého vinného octa

* 2 tobolky kardamomu

* 1 lžička celého koriandru

* 1-2 sušené chilli papričky

* 500 g želírovacího cukru

1. Ovoce omyjeme, otrháme bobule vína, hrušky rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na menší kousky. Pokrájené hrušky a rozpůlené hrozny dáme do kastrolu, přidáme koření a celé chilli papričky, podlijeme trochou vody a dusíme pod poklicí, dokud se neuvolní šťáva a ovoce nezměkne.

2. Směs přefiltrujeme a šťávu odměříme. Odměřenou šťávu spolu s octem uvedeme k varu a na 1 l šťávy přidáme půl kila želírovacího cukru. Vaříme asi 5 minut do zhoustnutí a občas zamícháme. Horký rosol nalijeme do menších horkých zavařovacích sklenic, zavíčkujeme a otočíme na 10 minut dnem vzhůru.

Tip

Rosol můžete připravit rovnou z čerstvě vylisované šťávy na odšťavovači. Místo octa můžete přidat citronovou šťávu a koření zaměnit za hřebíček, kousek skořice a badyán. Kořeněný rosol podávejte například k pečenému a grilovanému masu nebo při dochucování šťáv a do marinád.

Kdoulový rosol

Na čtyři 200-250ml sklenice

Příprava: 10 minut + 70-90 minut vaření

* 2 kg kdoulí

* 2 l vody

* 1 kg cukru

1. Kdoule umyjme, oddělíme stopky a bubáky a i se slupkou rozčtvrtíme a vykrojíme jaderníky. Kdoule nakrájíme na tenké plátky, vložíme do hrnce, zalijeme litrem vody a vaříme doměkka. Pokud jsou kdoule dobře zralé, trvá to asi 30 minut, méně zralé o něco déle.

2. Šťávu přefiltrujeme a necháme ustát do druhého dne. Potom šťávu slijeme, odměříme na 1 litr a vaříme asi 20-30 minut při prudkém varu. Potom přidáme cukr a dále vaříme, dokud šťáva nezačne rosolovatět, tedy asi dalších 20-30 minut.

3. Po kápnutí na talířek by měl rosol během chvíle ztuhnout. Stáhneme z ohně a plníme do malých horkých zavařovacích sklenic až po okraj, zavíčkujeme a otočíme na 10 minut

Tip

Nemáte-li čas, můžete šťávu vařit ihned po přefiltrování a rosol vařit s menším množstvím cukru (300 g cukru na 1 l šťávy). Nejlepší k použití jsou tvrdé, vonící plody.

Křupavá zavařenina se švestkami

Autorka: ŠÁRKA ŠKACHOVÁ, www.gurmánka.cz

Na tuhle zavařeninu si musíte počkat na konec babího léta. Až nastane ten správný čas sklízet sladké švestky a vlašské ořechy. Efektní křupavou švestkovou zavařeninu si zamilujete po prvním ochutnání, protože v ústech se vám rozprostře modré švestkové nebe. Na to se vyplatí počkat.

Na čtyři 250ml sklenice

* 1 kg švestek

* 150 g jader vlašských ořechů

* 100 ml červeného vína nebo hroznového džusu

* 500 g želírovacího cukru (2:1)

1. Švestky nakrájíme, zbavíme pecek a krátce rozmixujeme. Přidáme nasekané nebo hrubě namleté vlašské ořechy a směs přemístíme do kastrolu se širším dnem. Směs zalijeme vínem a uvedeme do varu. Přidáme želírovací cukr (bez pecek) a necháme po dobu tří minut provařit. Důkladně mícháme, aby se cukr dobře rozpustil. Zavařeninu slijeme do menších čistých skleniček, zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru.

2. Po vychladnutí uložíme tento sladký letní suvenýr do spíže, kde nejspíš moc dlouho nevydrží. Pro jistotu si připravte rovnou dvojitou dávku.