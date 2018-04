Rakvička, větrník, laskonka. Jak upéct nej české zákusky podle Fabešové

Vzpomínáte s mírnou nostalgií na časy, kdy jste coby děti navštěvovali s rodiči vaši oblíbenou cukrárnu? A celou noc jste přemýšleli, jestli si dáte raději větrník, rakvičku se šlehačkou, punčák nebo třeba věneček?

„Z klasických českých dezertů nejvíc zbožňuji žloutkový řez, i když se bohužel nedá jíst moc kultivovaně. Pokud je ale z poctivých surovin a s láskou připravovaný, ráda si s ním někam zalezu a s chutí si olizuji prsty od krému,“ svěřila se nám populární cukrářka Iveta Fabešová ve své pražské kavárně IF.

Rakvičky se šlehačkou a jahodami

Ingredience:

1 vejce

4 žloutky

230 g moučkového cukru

1/2 vanilkové lusku

olej na vymazání formiček

Postup:

Předehřejte troubu na 180 °C. Vejce, žloutky, cukr a vanilku vyšlehejte do husté pěny. Formičky vymažte olejem a naplňte lžící do dvou třetin. Vložte do předehřáté trouby. Jakmile rakvičky vyběhnou, ztlumte troubu na 150 °C a pomalu dopékejte dalších zhruba 30 minut. Nechte je trochu zchladnout ve formičkách a potom vyklopte. Podávejte se šlehačkou a jahodami.

Laskonky

Ingredience:

210 g bílků

440 g krystalového cukru

115 g moučkového cukru

260 g strouhaného kokosu

Krém:

500 ml plnotučného mléka

75 g škrobu

100 g krupicového cukru

5 žloutků

500 g másla

vanilkový pudink



Na griliáš:

400 g krupicového cukru

20 g másla

180 g lískových oříšků

Postup:

Z poloviny cukru připravte rozvar. Cukr dejte do hrnce a zalijte vodou. Dejte na plamen a vařte, dokud cukr nebude mít 120 °C. Do mísy od robota dejte bílky a druhou polovinou cukru a začnete šlehat. Jakmile bude rozvar hotový, nalijte ho k bílkům a vyšlehejte úplně do studena. Do sněhu přimíchejte kokos smíchaný s moučkovým cukrem. Troubu předehřejte na 200 oC. Na plech vyložený pečicím papírem položte šablonu a špachtlí pečlivě rozetřete sněhovou hmotu. Šablonu sejměte. Zhruba třicet vteřin laskonky prudčeji zapékejte. Pak snižte teplotu na 80 °C a dosušujte 30 až 40 minut. Mléko dejte vařit. Žloutky, pudink, škrob a cukr smíchejte a nalijte na směs horké mléko. Promíchejte, vraťte zpátky na plamen a uvařte do zhoustnutí. Nechejte úplně vychladnout. Pak do směsi zašlehejte máslo a griliáš.

Griliáš:

Oříšky rozložte na plech a dejte na osm minut do trouby rozehřáté na 180 °C. Po upečení a vychladnutí je zbavte slupek. Do hrnce vsypte cukr, přidejte lžíci másla a na mírném plameni nechte bez míchání rozpouštět, dokud se nezačne tvořit karamel. Vsypte k němu oříšky. Směs vylijte na pečící papír a po vychladnutí rozmixujte.

Kremrole

Ingredience:

250 g hladké mouky

120 g másla pokojové teploty

120 ml smetany ke šlehání

1 žloutek

1 vejce na potření

Postup:

Z přísad vypracujte vláčné těsto a nechte ho hodinu odpočinout v chladu. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Posypte pracovní plochu moukou, těsto rozválejte a nakrájejte na proužky o rozměrech asi 1 x 16 cm. Natočte je na kovové trubičky, potřete vajíčkem a upečte dozlatova. Vychladlé kremrole sejměte z trubiček a naplňte šlehanými bílky s cukrem nebo šlehačkou.

Větrníky

Příprava: 40 minut

Pečení: 30 minut

Počet porcí: 30

Odpalované těsto:

Špetka soli

1 lžíce cukru

100 g másla

250 g mléka

140 g hladké mouky

4 vejce

Krém:

120 g krupicového cukru

100 ml horké smetany na šlehání

375 ml ušlehané šlehačky

Cukrová poleva:

200 g moučkového cukru prosetého

3 lžíce horké vody

1 lžíce rumu

1 čajová lžíce rozpuštěného másla

Postup:

Troubu předehřejte na 220 °C. Mléko, sůl a máslo dejte do hrnce a na mírném plameni přiveďte k varu. Poté do směsi vsypte mouku a míchejte, až se hmota nelepí na vařečku. Hmotu nechte vychladnout a postupně do ní vmíchejte vejce. Hladkou hmotou naplňte cukrářský sáček. Na plech dejte pečící papír a nastříkejte na něj věnečky. Před tím si můžete na pečící papír obkreslit hrnek, tak docílíte toho, že budete mít všechny věnečky stejně velké. Hmotu lehce postříkejte vodou. Vložte do trouby a pečte asi 10 minut. Pak teplotu snižte na 180 °C a pečte dalších 20 minut. Větrníčky nechejte úplně vychladnout. Mezitím si připravte krém. Cukr krupice roztavte za stálého míchání na světlý karamel. Do hotového karamelu zamíchejte horkou smetanu a krátce povařte. Vzniklou hmotu řádně vychlaďte. Do vychlazené hmoty před plněním větrníků zamíchejte ušlehanou šlehačku. Větrníky rozřízněte napůl a spodní část, pomocí cukrářského sáčku, naplňte krémem. Vrchní část namočte do cukrové polevy, kterou připravíte tak, že všechny ingredience na polevu utřete do hladké polevy. Obě části větrníků spojte.

Roláda s máslovým krémem

Příprava: 40 minut

Pečení: 7 minut

Počet porcí: 10

Těsto:

120 g krupicového cukru

několik kapek citrónové šťávy

100 g hladké mouky

5 vajec

Krém:

1 vanilkový cukr

50 g škrobu

rum na ochucení

30 g moučkového cukru

2 žloutky

100 g másla

250 ml mléka

moučkový cukr na posypání

Postup: