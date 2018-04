Klarinetistka Peterková: Hrát je dřina. Když cvičím, můžu hodně jíst

Co vás přivedlo ke hře na klarinet?



Ludmila Peterková * Vystudovala Konzervatoř v Praze a HAMU ve hře na klarinet.

* Absolvovala roční stáž na pařížské Conservatoire National Supérieur a různé kratší kurzy u klarinetistů zvučných jmen (K. Leister, M. Arrignon).

* Je laureátkou soutěže Pražské jaro 1991.

* Od roku 2007 pořádá vlastní letní kurzy v západočeských Domažlicích.

* Hrála po zemích celé Evropy, v roce 2005 strávila tři čtvrtě roku koncertováním v Japonsku.

* Pro českou televizi natáčela každý týden pořad Expohlednice. Moderovala pořad Terra Musica a zahrála si i v seriálu.

* Je vdaná za Vladimíra Darjanina, který šéfuje České filharmonii.

* Mají spolu dvě dcery, Zuzanu (8 let) a Evu (5).

* Ve volném čase ráda vykrmuje křečka Chilli a potkánky Hermionu a Ginny.

Starší brácha. Když mi bylo osm, hrál na violoncello a já jsem chtěla taky na něco hrát. Chtěla jsem být stejná jako on. Před časem jsem zjistila, že jsem navštěvovala postupně asi dvacet kroužků, ze kterých si nic nepamatuji. Jakmile jsem řekla: Já bych chtěla…., tak mě naši přihlásili. Chodila jsem na basketball a spoustu dalších sportů, na malování… Všechno mě to ale časem opustilo, jenom klarinet zůstal.

Pocházíte z muzikální rodiny?

Ani ne, ale pamatuji si, jak nám rodiče před spaním dvojhlasně zpívali a mně se to strašně líbilo. Asi to v nás něco zanechalo. Z bráchy se nakonec stal také profesionální hudebník. Hraje na violoncello, populární hudbu a folk.

Jak vás napadlo zvolit si zrovna klarinet?

Nejdřív jsem hrála na flétničku a pak jsem si měla vybrat nějaký pořádný nástroj. Klarinet byl takový velký a černý, líbil se mi. Obcházela jsem třídy a viděla jsem "velké" kluky, kterým bylo 10 let, jak do něj dlouho foukali na jeden nádech. To mě zaujalo a řekla jsem si, že bych to měla líp prozkoumat.

Musíte mít pro hru na klarinet dobrou fyzičku?

No jako malá jsem to samozřejmě hned neufoukala. Časem jsem zjistila, že to není ani tak o fyzičce, jako o technice a hospodaření s dechem. Ale je to i dřina. Když cvičím, můžu hodně jíst.

Kolik hodin denně cvičíte?

Než jsem měla děti, nebo dokud jsem měla jenom jedno, tak jsem cvičila tak čtyři hodiny denně. Teď mám ale dvě děti a učím na konzervatoři, takže mi na to zbývá tak hodina denně. A to je hrozně málo. Musím se nad sebou zamyslet a něco s tím udělat.





V čem vás změnilo mateřství?

V první řadě jsem si děti moc přála, takže jsem určitě šťastnější. Všechny emoce prožívám mnohem intenzivněji. Srovnala jsem si hodnoty, a i když je pro mě klarinet stále velmi důležitý, tak už není na prvním místě. A kolegyně na konzervatoři mi říkaly, že jsem bývala na žáky hodně tvrdá. S vlastními dětmi jsem ale prý vyměkla. Je fakt, že mateřství mě stojí spoustu energie i proto, že druhá dcera potřebuje speciální péči.

V čem ta speciální péče spočívá?

Má syndrom Prader-Willi, jedná se o genetickou vadu. Když se narodila, měla slabé svaly, nepila, špatně dýchala. Museli jsme s ní cvičit, aby se pořádně prokrvila a začala jíst. Kolem druhého roku tyto děti už dostatečně zesílí, ale pak začnou jíst zase příliš a musí se hlídat. Může se to projevovat taky trochu opožděným mentálním vývojem. Evča naštěstí vypadá, že je mentálně v pořádku. Jakmile jsem zjistila, že se to dá přežít, tak jsem si moc oddechla. Starosti s tím ale jsou, zvlášť odpírat jí jídlo je občas nad moje síly.

Vedete děti k hudbě?

Kdysi jsem s holkama byla na hodině houslí. Dopadlo to tak, že se o housle v nestřeženém okamžiku praly a rozbily je. Naštěstí to nebyl žádný cenný kus, ale mě to docela odradilo. Ta mladší měla velkou radost, když zjistila, že z flétničky dokáže vyloudit nějaký tón. Hned k tomu začala tančit a předvádět se všem v okolí. Pro starší dceru byla hudba a klarinet nepřítel, který jí krade maminku. Všimla jsem si, že má skvělý sluch, rytmus i intonaci, ale nechtěla jsem jí do ničeho nutit. Je přece spousta jiných profesí, které může dělat. No a nedávno za mnou přišla s tím, že by od září chtěla hrát na klarinet. Myslela jsem, že omdlím. Našli jsme jí výborného učitele, tak uvidíme, jak to dopadne.





Jak by podle vás měli rodiče vést děti k hudbě?

Je hezké si pustit klasiku doma, protože vytváří úplně jinou atmosféru než populární skladby. Pokud se to dětem líbí, pak jsou ideální koncerty pro děti, které se jednou za čas pořádají dopoledne. V Praze je dělá například Pražská komorní filharmonie. Koncert je spojený se spoustou her a aktivit, děti se toho i docela dost dozví. Nemyslím si, že je dobré tahat malé děti na večerní koncerty. A hlavně by se k tomu neměly nutit.



Chodila jste na výchovné koncerty? Myslíte, že mají smysl?

Těžko říct. Chodili jsme na výchovné koncerty spojené s výkladem. Jednou to bylo o Janáčkovi a pamatuji si, že hudba Když ty pilky dořezaly z Lašských tanců mi tenkrát přišla strašně ošklivá. Spíš mě získal až učitel na klarinet a na dechovku a celá parta, se kterou jsme jezdili po hudebních soutěžích.

Na jaké nástroje kromě klarinetu hrajete?

Mám doma chalumeau, to je barokní předchůdce klarinetu. A mám i klasicistní klarinet ze zimostrázového dřeva. Je ale hrozně těžké na ně hrát. Je to, jako by vás z moderního auta posadili na pradědečka automobilů. Pořád se dřete, ale stejně to nejede, kam chcete. Jsem zvyklá u sebe slyšet výsledek a tyhle nástroje neovládám jako klarinet, a to mě štve. Hrávala jsem i na saxofon, to bylo úžasné. Ale už mi na to nezbývá moc času.





Neuvažovala jste někdy, že byste hudby nechala a věnovala se jinému oboru?

Možná se mi budete smát, ale měla jsem takové období po listopadu 89. Říkala jsem si, že klarinet pro republiku nic neznamená, chtěla jsem být něčím víc užitečná. Hrozně jsem to tehdy prožívala a asi rok jsem vážně zvažovala, že bych šla na práva. Nakonec ale hudba převážila a je to asi dobře. Vždyť je to taky to jediné, co pořádně umím.

Viděla jsem vás několikrát v televizi hrát i moderovat. Láká vás to na obrazovku?

Hrála jsem klarinetistku Jiřinu Vágnerovou v druhé sérii Hop nebo Trop, to bylo fajn. Občas jsem také moderovala hudební magazín Terra Musica. Nyní se připravuji na podzim, kdy budu uvádět krátké sestřihy z Dvořákovy Prahy pro Českou televizi. Baví mě to, ale hraní a moderování jsou náročné profese, kterým už nemám čas věnovat se víc.

Máte nějaký nesplněný profesionální sen?

To bychom tu mohly být celý den. Hlavně bych chtěla být dobrá. Mám velkou radost, že se mi splnila představa o týdenních letních klarinetových kurzech. Projekt jsem vymyslela před třemi lety a jsem s ním moc spokojená. Letos jsem tam měla francouzského klarinetistu, který loni vyhrál soutěž Pražského jara. Všichni z něj byli nadšení. Krásně hraje, fantasticky učí a ještě je pohledný a milý.

Kurzy jsou pro profesionály, nebo pro veřejnost?

Pro každého, kdo umí aspoň trochu hrát na klarinet. Máme kategorii do 15 let, ti s sebou musí mít doprovod, protože nejsme dětský tábor s vedoucími a instruktory, a od 15 let výš. Už vymýšlím, co bude příští rok a že bych je mohla prodloužit. I když na druhou stranu se nechápu, když celý školní rok učím na konzervatoři, tak si namísto odpočinku vymýšlím kurzy... Ale moc mě to baví!





Sledujete módu? Co třeba nyní "frčí" na světových pódiích?

Dneska už je to vlastně jedno, myslím, že každý si může vzít, co chce. V jedné době frčely naaranžované taftové sukně. S tím se ale špatně cestovalo. Dávám přednost věcem, co můžu zmuchlat do kufru a pak vzít rovnou na sebe. Pořád se nosí hodně korzety a sukně, třeba i krátké. Pamatuji si, že jsem taky měla jeden korzet, nesměla jsem ho ale vzadu dopnout, jinak by mi při větším nádechu prasknul (smích).

A šaty si kupujete, nebo půjčujete?

Dřív jsem si nechávala šaty šít od módních návrhářek jako Klára Nademlýnská nebo Taťána Kovaříková. To byly nádherné šaty. Pak jsem s tím ale přestala, protože to byla docela velká investice na to, že si na sebe ty šaty vezmu jenom párkrát. Byly od 15 000 výš a vzala jsem si je třikrát čtyřikrát. To jsem pomalu vydělávala jenom na ty šaty.

Pak, když přišly děti, a tím pádem utrácení za úplně jiné věci, našla jsem si báječnou půjčovnu. Jenže tu mi zase zrušili. Nyní mi půjčují šaty v butiku, kde normálně nakupuji oblečení. Občas si některé taky koupím, když jsou za rozumnou cenu a hodně se mi líbí.