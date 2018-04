Jako máma jsem teď šťastnější, říká Klára Vytisková

Přemýšlela jste hodně nad tím, jestli roli v mainstreamové pěvecké soutěži SuperStar vezmete?

Já jsem se primárně divila, že jsem tu nabídku vůbec dostala. Ono je to složitý. U nás se scéna rozděluje na mainstream a underground a dost často spolu tyto dvě sféry nekooperují, což mi je hrozně líto, protože v zahraničí tyhle spolupráce dost fungují. Já jsem vždycky dělala něco na hraně. Pro underground jsem byla moc mainstream a naopak. Takže když ta nabídka přišla, především jsem přemýšlela, co té soutěži můžu přinést.

A co jí můžete přinést?

Nakonec jsem se rozhodla, že do toho půjdu a budu se snažit, aby SuperStar vygenerovala nějakýho plnohodnotnýho umělce, který bude mít co říct. A nebude to tak, že skončí soutěž, zpěváka se chytne nějakej pochybnej producent, udělá příšernou písničku a půjde to celý do kopru. Protože to pak dělá jméno i celý soutěži.

Jak se postaráte o to, aby se něco podobného nestalo?

Snažila jsem se vybírat lidi, kteří mají charisma a mají co říct. Moje jediná obava byla, že nepřijdou šikovný lidi, ale ona dorostla generace lidí, která žije jinak. Vyhledává si hudbu sama a už to není tak, že by hudební vkus těch dětí tvořila jedna hitparáda nebo jedno mainstreamové rádio. Mám z toho fakt radost. Jsou šikovní.

Šla byste do podobné soutěže, kdybyste byla opět na začátku své kariéry?

Nešla. Jsem docela nervóza a potřebovala jsem si projít tou pomalou cestou, kdy jsem se otrkávala v zaplivaných klubech, kam chodilo pět až deset lidí.

A zvládla byste před ostatními porotci zazpívat teď?

Mě to ještě čeká! Budu v předposledním finálovém kole zpívat svůj novej singl.

A jak to vypadá s vydáním vaší sólové desky?

Deska už je v lisu a na přelomu listopadu a prosince bude na krámech. Vždycky všechno dělám na poslední chvíli, a tak jsem nyní týdny seděla každý večer u piana, dodělávala aranže a jezdila natáčet do studia v Bratislavě a v Praze. Vzhledem k tomu, že ještě na sto procent maminkuju, tak přes den byl program jasnej a v noci jsem dodělávala desku.

Dceři Emilce je rok. Je to pro vás velká změna být zpěvačkou a maminkou zároveň?

Mateřství mě změnilo hodně. Jedu fakt strašně našlapanej život a vůbec nechápu, co jsem dělala s volným časem před tím, než jsem měla dítě. Teď je to všechno strašně rychlý. Taky se mi mění hodnoty a můžu říct, že jsem zase o něco šťastnější. Dokážu líp definovat důležitý a míň důležitý věci a beru jenom práci, která mi přijde zajímavá a baví mě. A hlavně mě mateřství učí být víc v pohodě a happy, protože dítě je můj odraz a když budu v pohodě já, bude v pohodě i Emilka. V mnoha směrech mě to posouvá. Jsem taková rozradostněná.