Deprese mám už napořád, přiznala Klára Pollertová-Trojanová

„Pomalu se smiřuju s tím, že jsem nemocná a že se budu léčit do konce života. S panem doktorem jsme vypozorovali, že se mi dostavují pravidelně, a to jednou za rok na podzim,“ řekla herečka.

Čtyřnásobná matka měla loni tak silné deprese, že si myslela, že to nezvládne. Dva měsíce jí bylo hodně špatně. Herečka prý ví, co deprese spouští, ale nemůže to změnit. Během depresí bývá často nepříjemná.

„Jsem vyčerpaná, hlava mi přestává přijímat informace, začnu být popudlivá, agresivní, vytáčí mě maličkosti. Dobré je, když to včas dokážu zarazit a zvolním. Řeknu Ivanovi, že jsem unavená a vypnu. Jenže zvolním na dva dny, oklepu se a pak jedu zase dál,“ říká herečka.

„To je normální. Je to stejné, jako když máte horečku. Lehnete si, ale jakmile vám klesne, vrátíte se do stejného rytmu jako před tím.“

Na nemoc pořád bere léky a v těžkých obdobích zvyšuje dávky. S lékařem se dohodli, že se na případný atak začne připravovat od září, aby nebyl tak silný jako loni.

„Antidepresiva nemění vědomí, jen narovnávají nedostatek serotoninu v mozku. Není potřeba se bát, že po lécích člověk nebude sám sebou. Naopak, když se začnete léčit, zase budete moci být sami sebou,“ dodala herečka.