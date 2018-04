Klára Poláčková: Béma jsem předběhla, ale pivo nás srovnalo

14:03 , aktualizováno 14:03

Před měsícem stanula Klára Poláčková na vrcholu nejvyšší hory světa. "Na kopci jsem byla o dva dny dřív než primátor, ale on mi to pak vrátil na tenise. V hospodě jsme si byli rovni, pivo značky Everest to zpečetilo," napsala čtenářům on-line.