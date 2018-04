Největším vítězstvím je pro ženu dítě, říká advokátka Slámová

Čtěte v pondělí Velký rozhovor čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Teď se objevuje ve zcela jiné roli. Hraje soudkyni v celosvětově úspěšné show u nás vysílané jako Soudy Kláry Slámové.

Musí být advokát dobrý herec?

Podle toho, co dělá. Když chodí k soudu, tak ano, pokaždé tam hrajete nějakou roli.

Vy sama jste dobrá herečka?

Pokud jde o vcítění se do role konkrétního případu, tak myslím, že docela ano. Před soudem je to pak někdy trochu divadlo.

Jaké je ocitnout se na druhé straně „barikády“ a z advokátky být soudkyní?

Mě tahle televizní práce moc nadchla, vlastně to ani nemůžu nazvat prací, pro mě je to zábava. Přijala jsem nabídku, abych si zpestřila svoji stereotypní práci. Možná to bude znít divně, ale advokacie je v zásadě pořád stejná. Jdete do kanceláře, k soudu, máte jednání s klientem... A natáčení je najednou něco jiného. Nechci ve svém životě už jen pracovat, už jsem si toho odpracovala dost a také jsem dost zažila. Myslím, že jsem ve věku, kdy mám nárok se trochu bavit.

Klára Long Slámová Narodila před 39 lety, vystudovala obor housle na Státní konzervatoři Praha, pak šla na Právnickou fakultu UK.

Pracuje v oblasti občanského i obchodního práva, známá se stala díky trestním kauzám. Mediálně asi nejsledovanější byla obnova soudního řízení s doživotně odsouzeným Jiřím Kajínkem.

Od letošního března vystupuje jako soudkyně v show Soudy Kláry Slámové, kterou vysílá televize Nova.

Jejím manželem je Američan, instruktor potápění Gregory Scott Long. Na konci roku 2015 se jim narodila dcera Elizabeth Marie.

Předloni se vám narodila dcera, změnilo vás mateřství?

Naprosto, nedá se to popsat. Je to ta nejlepší věc, která mě potkala. Absolutně jsem netušila, že se se mnou něco takového stane, protože ten, kdo dítě nemá, si nemůže uvědomit, co mu do života přinese.

Co přineslo vám?

Neuvěřitelně mě zklidnilo, věci, ze kterých jsem si dříve dělala starosti, považovala jsem je za důležité, házím za hlavu. Podstatné je, aby dcera byla zdravá, abych jí mohla poskytnout zázemí, které dítě potřebuje. Přála bych ženám, které se z jakéhokoliv důvodu rozhodly být bezdětné, aby změnily názor, aby si to vyzkoušely. Je to neopakovatelná záležitost. Já, která jsem byla workoholička a vlastně – pokud použiju ten expresivní výraz – kariéristka, která měla v tom dobrém smyslu slova určitý cíl, kterého poměrně brzy dosáhla, jsem najednou zjistila, že to největší vítězství, kterého žena dosáhne, je dítě.

Změnilo vás mateřství i v práci?

Jsem citlivější. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Někdy je to možná dobře, zvlášť u rozvodů, ale někdy mě to v něčem až moc brzdí. Každopádně teď dokážu lidi víc pochopit, vidím spoustu věcí jinak a taky mi došlo, proč ženy tolik bojují, když jde o rodinu.