Klára Issová: Miluju výšky a ráda lezu nahoru

Máte rádi herečku Kláru Issovou? Hlasujte ZDE

Herci musí občas při natáčení snášet leccos nepříjemného. Nutí je koupat se v ledové vodě, vy jste se dokonce dvakrát musela ostřihat. Potkalo vás něco podobného při natáčení filmu Grandhotel, jehož premiéra se chystá letos na podzim?

Příšerná zima... (smích)

Jak to? Je to přece letní film?

To je, ale s natáčením jsme končili až začátkem října, a to už byla na Ještědu hrozná zima. Jedna z posledních scén, které jsme točili, byl dialog s Markem Taclíkem na ochozu Ještědu. Točili jsme přes noc a mně přišlo, že snad mrzne, ale byl tam krásný výhled, to se musí nechat. Já miluju výšky, strašně ráda lezu nahoru.

Třeba kam?

Jednou jsme vylezli na Petřín, v noci, tajně. Když jsem pak lezla dolů, zjistila jsem, že jsou všude pavučiny s pavouky, a asi ze tří metrů jsem s hrůzou skočila dolů. Začala jsem trochu i s horolezectvím, a i rychle skončila, protože jsem si zlomila malíček a pak už nebyl čas. Jé, už teď se začínám stresovat, jak nestíhám.

Jste pořád tak pracovitá?

Asi jo, ale už umím i odpočívat. Nějak se to ve mně zlomilo. Ráno v klidu vstanu, udělám si kafe, čtu si, a až pak začnu fungovat. Teď v létě je na to čas, protože jsou prázdniny a nezkouším. O to víc si to užívám. Normálně pobíhám ráno po bytě a snažím se všechno stihnout, abych byla v deset nebo i dřív na zkoušce.

Máte vlastní byt?

Pronajímám si malou garsonku na Spořilově. Je to tam moc fajn, kousek je rybník a mám skvělé sousedky. Jarušku a Věrušku a Jitku. Věruška často vaří pro manžela a já taky vždycky něco dostanu. Zazvoní a strčí mi do ruky třeba ovocné knedlíky nebo talíř polívky.

A bydlíte v tom svém bytečku sama?

Sama.

Ale přítele přece máte, proč vlastně nebydlíte spolu?

Už nemám.

Rozešli jste se? Tak to je tedy překvapení, byli jste spolu přece dost dlouho...

Moc se mi o tom nechce mluvit. Rozešli jsme se víceméně v dobrém. Prostě to nedopadlo. To se tak někdy v životě stává, že člověk přijde na to, že věci nejsou takové, jak si je představoval.

A jaký je partner podle vašich představ?

Já ani nevím. Víte, teď prožívám zvláštní období. Za poslední dobu se událo hodně věcí.

Jaké třeba?

Třeba právě ten rozchod, taky jsem odešla z divadla, přestěhovala se a tak různě se to semlelo. Takové zlomové období vás vždycky přinutí k tomu, aby se člověk pozastavil a přemýšlel. S kamarádkou říkáme „ozdravit se a jít dál“, přijmout to jako dobrou zkušenost, vlastně každá zkušenost je dobrá, třeba i ta špatná, a z toho musí člověk vycházet… Samozřejmě měníme se neustále, alespoň to tvrdí Jarda Dušek ve svém krásném představení Čtyři dohody. Říká tam, že každá situace, ve které se ocitnete, je vždy nová, a proto reagujete jinak. Lidi, kteří tvrdí „já jsem pořád stejný, to ty ses změnil“, říkají blbosti… Je těžké si to uvědomit, já mám velkou potřebu změny, nebojím se toho. Teď nechávám prostě život plynout, nic neřeším a čekám, co se vyklube.

Nechci pátrat, proč jste se s přítelem rozešli, ale hodně párů se rozchází kvůli nevěře. Jaký na to máte názor vy?

To je těžký. Kamarádka říká, že nevěra může být dobré zpestření partnerského vztahu. Nechci to potvrzovat, ale ani vyvracet - nikdy nevíte, co vás v životě potká - důležité je být sám sebou a samozřejmě snažit se věci dělat nejlépe, jak sami umíme, a druhým pokud možno neubližovat. Já jsem si vždycky představovala, že bych chtěla s jedním partnerem strávit celý život, ale ono to takhle jednoduché v životě není. Pokud k nevěře dojde a je to jenom nějaké pobláznění, člověk by tím neměl toho druhého trápit. Chlapi, kteří to na ženy hodí stylem „a teď si s tím poraď a odpusť mi“, jsou hloupí, totéž platí i obráceně. Zkrátka si myslím, že dobré je řídit se vlastním instinktem a snažit se být šťastný. Předsudky musí stranou, ale je to hodně složité.

Dáte hodně na city, nebo jste spíš racionální?

Jak kdy a jak v čem. Někdy jsem byla spíš těmi city vláčená. Vždycky mě to někam hodilo a já se nechala. Teď čtu knížku Moc přítomného okamžiku, kterou mi doporučil právě Jarda Dušek. Je o tom, že lidi se mají naučit žít TEĎ, nehrabat se v minulosti a nespekulovat o budoucnosti, co bylo, to bylo. Je dobré mít nějaké ambice a cíle, ale sužovat se myšlenkou - kdy já na ten barák vydělám nebo co kdy bude - to je zbytečné. Spousta lidí cítí, že jsou nespokojeni, ale nejsou schopni s tím něco udělat. Utíkají od problémů nebo už jsou v tom tak zajetí, že si nevědí rady. Bojí se té pravdy, té změny. Čím jsme starší, tím je to samozřejmě těžší…

Myslíte takové ty obavy typu - když od něj odejdu, zůstanu navždycky sama...?

Třeba. A to se netýká jenom partnerských vztahů, ale čehokoliv - práce, zaměstnání. Musím říct, že já jsem se nikdy nebála riskovat, ke mně prostě patří nezávislost. Nevím, jestli to nějak souvisí s mým znamením… (smích)

Vy jste Býk, že? Tak to byste podle horoskopu měla být neústupná a cílevědomá...

Fakt? Je pravda, že kamarádka mi říká, že jsem dost kritická. Nevím. Ale snad vím, co chci.

Odešla jste z angažmá v divadle. Jste spokojená na volné noze?

Jsem mnohem spokojenější. Trvalo mi to docela dlouho, než jsem se odhodlala z Palmovky odejít. Ale pak už tam bylo tolik problémů, že jsem bez váhání výpověď dala. Cítím se mnohem líp, všechno si organizuju sama a myslím, že i do budoucna mi to bude vyhovovat. Teď ještě na Palmovce dohrávám dva tituly a jsem v Řeznické v představení Veřejné oko, které jsme produkovaly s kamarádkou Petrou, a asi tam budeme dělat i další věc. Našly jsme krásnou švédskou hru Iluzionisté, což by měla být česká premiéra, takže teď sháníme peníze. Na podzim by se mělo začít zkoušet, aby ještě tenhle rok mohla být premiéra.

Na čem ještě teď pracujete?

Na dvou filmech. Jsem u Honzy Hřebejka v jeho novém filmu Medvídek. Pak ještě točím nízkorozpočtový americký film s Carlem Haberem The wrong Mr. Johnson. Věra Mašková, dramaturgyně, která s námi spolupracuje, nás zásobuje * novými texty, pro které budeme hledat finance, herce a divadlo… Hezká práce, že?

Rozhodně. A co takhle nějaké nabídky na filmování do zahraničí? Jste takový výrazný typ, že by se o vás měli prát.

No nevím. Víc než před rokem jsem odjela do Londýna na casting, roli jsem dostala, a oni mi sehnali agenta, protože chtěli, aby to podepisoval někdo, kdo zná anglické smlouvy. Byla jsem ráda, že mi někoho našli.

Takže máte v Anglii svého agenta?

Mám, ale musím asi najít nějakého nového, protože on je trochu skeptický k tomu, že jsem tady, a ty castingy bývají někdy ze dne na den, a já samozřejmě nemůžu pokaždé hned odjet. Ale dostala jsem se díky němu do velkých agentur, kde jsou nadšeni, kolik toho už mám za sebou, kolik jsem natočila filmů. Chválí mou angličtinu… toť vše (smích).

Ale role žádná…

To je běh na dlouhou trať. To bych tam musela opravdu asi odjet, být tam a chodit na všechny ty castingy.

Odjet jste tam nikdy nechtěla?

Chtěla, ale před deseti lety, teď už se mi nechce. Už tu mám zázemí, možná se i trochu bojím, nechce se mi začínat znovu. Teď mě to tady baví, děláme si své produkce, hledáme hry, uvidíme, jak to půjde. Vím, že kdybych na rok vypadla, že se nic moc nestane a nezmění, ale nechce se mi.

Neměla jste nikdy sen, že se stanete velkou světovou filmovou hvězdou?

To si pište, že jo! Mířila jsem rovnou do Hollywoodu… herectvím žiju odmalička. Vyrostla jsem na Michaelu Jacksonovi a na Madonně, to byly velké hvězdy. Setkat se s Michaelem Jacksonem byl taky můj sen. Dodnes ho poslouchám. Teď už ale o ničem z toho nesním.

A o čem sníte teď?

Moc nesním. Souvisí to asi s tím, že člověk si maluje budoucnost, sní o velké vile, autě, dětech, bohatství, štěstí… A pak mu to nevyjde a člověk se za to nemá rád, stresuje se. Tímhle směrem opravdu nesním. Dá se snít ještě nějak jinak? Ve spánku, to sním hodně…

Co se vám zdá?

Sny se nedají moc vyprávět, to nikoho nebaví. No, posledních deset let jsem měla problémy se spaním, začala jsem brát prášky, protože jsem byla už předem nervózní, že se nevyspím. Jarda Dušek, když to zjistil, ten mě hnal! On chemii nemá rád. Teď se mi podařilo toho zbavit, spím bez prášků, a taky se mi poslední dobou míň zdají sny. Nevím proč.

Co vám naordinoval Dušek místo prášků?

Meditaci. Ale myslím, že jsem se často spánku i bála, protože jsem měla noční můry. Od dětství jsem měla hrozné sny, které se opakovaly. Třeba sen - pamatujete si tu kreslenou postavičku ze starých televizních reklam?

Pan Vajíčko?

Tak taková podobná postavička ke mně zdálky přicházela, postupně se zvětšovala a zvětšovala, až narostla do obrovských rozměrů. V rukou držela televizi a pak jí po mně vší silou mrštila. Nechápu to. A pak jsem se stala herečkou…. Ten sen mě drtil asi od šesti let… Nó, taky jsem jednou vraždila, to koukáte!

Někoho jste ve snu zabila?

Nebyla jsem to já, ale ztotožnila jsem se s jednou postavou, kterou jsem mohla být, i když nevypadala jako já, a dokonce to byl kluk. Ten sen byl dost bizarní a za tu noc se mi zdál dvakrát.

O čem byl?

To je těžké vyprávět. O klukovi, který někoho honí a vraždí, byla tam spousta postav… Ten sen mi určitě něco řekl. Jsou to zajímavé věci, já se tomu docela věnuju.

Ano? Jak? Čtete nějaké knížky o snech?

Taky. Zkouším si to vykládat.



Četla jste Junga?

Mám ho v poličce, ale ještě jsem se k němu nedostala. Literatury mám spoustu….

Vraťme se ještě ke Grandhotelu. Jak dopadlo natáčení scény na Ještědu?

Snad dobře! Já jsem ještě film neviděla. Nemohla jsem zastavit drkotání zubů a zrychlený dech, takže mě vždycky zabalili do péřovek, do dek, a dokonce nám holky kostymérky připravily lahve s teplou vodou - mimochodem úžasný vynález, jednu jsem si vzala na památku….

Celou dobu to bylo tak hrozné?

Vůbec ne! Celkově bylo natáčení úžasné, moc jsme si to užili, byl to pro mě po dlouhé době krásný zážitek, co se týká natáčení. Takový to bylo třeba s Indiánským létem, to víte, první film… Určitě to záleží i na osobnostech, tam to byl Saša Gedeon. Na Indiánském létu jsem byla ze všeho vyjukaná a moc si toho nepamatuju, teď po letech, když už vím, jak natáčení probíhá, si můžu všechno líp užít a třeba i sledovat práci ostatních. Natáčení s Davidem bylo skvělý. Hodně jsme zkoušeli a pak se už jen těšili, že to natočíme a bude to ještě lepší... Takhle nás David motivoval. Od začátku do konce to šlo s lehkostí.

Takže film jste ještě neviděla…

Ještě ne, David nám nechtěl ukázat hrubý střih, abychom nebyli zklamaní, ale těším se. Je pravda, že při střihu toho člověk z filmu stejně moc nevidí. I když to ráda pozoruju, věci kolem filmu mě vždycky bavily. Na Indiánském létu byl pomocný kameraman Martin Štěpánek, který mě vždycky do všeho trpělivě zasvěcoval a vůbec mu nevadilo, že tahle patnáctiletá pubertální holka se pořád ptá - co je tohle, jak funguje támhleto, můžu zapnout kameru…? Právě při Grandhotelu jsme se s Martinem znovu potkali.

Jak jste od té doby pokročila ve znalosti filmové techniky?

Nijak zvlášť. Přešla jsem na fotoaparát.

Fotíte?

Už jsem zase trošku začala. Tři roky jsem nefotila, protože se mi můj nikon rozbil. Tak jsem zkoušela digitální, ale absolutně mi to nesedlo. Asi budu stálý odběratel kinofilmů.