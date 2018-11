Do Prahy přijede světová špička parkuru, říká sportovní ředitelka závodů

Praha takovou akci ještě nezažila. V O2 areně se představí ti nejlepší jezdci v parkuru a dohromady osmdesát koní. O tom, že závod bude hostit česká metropole, se rozhodovalo loni na podzim.

„Byl to nápad Jana Topse, zakladatele série parkurových závodů Global Champions. Snažil se přijít s něčím novým, a tak vymyslel play-off: vyřazovací závody na samém závěru sezony. Zároveň chtěl najít novou lokalitu a napadla ho Praha,“ vypráví sportovní ředitelka závodu Klára Damborská, kterou pořadatelská firma Czech Equestrian Team oslovila loni v polovině října.

„Něco tak velkého jsem nečekala, ale kývla jsem během minuty. V jezdeckém světě je to ohromná událost, přijede světová špička a myslím, že i z pohledu Česka je to jedna z největších sportovních akcí letošního roku,“ říká Klára Damborská.



Až časem jí začalo docházet, jak náročné bude všechno připravit. Postupně se objevovaly různé komplikace.

„Naším největším problémem je nedostatek času. Postavit všechno potřebné pro parkurové závody obvykle zabere týden až deset dní, my na to máme dva a půl dne,“ podotýká Klára Damborská s tím, že její tým převezme O2 arenu v pondělí ráno a ve středu musí být hotový vnitřek haly včetně povrchu, ve čtvrtek se závodí. Snadné to nebude ani po závodech, kde po koních nesmí zbýt žádné pozůstatky, protože hala hostí koncert.

„Harmonogram příprav máme rozplánovaný po minutách,“ říká sportovní ředitelka, která organizuje závody Světového poháru a sama také závodí.

Klára Damborská (44) Parkurová jezdkyně, cvičitelka a organizátorka závodů. První závody absolvovala v drezuře, skákat začala ve dvaadvaceti a pravidelným závodům v parkuru se věnuje od sedmadvaceti let, kdy si koupila prvního koně.



Startovala na mnoha závodech včetně mezinárodních. Získala stříbrnou medaili na mistrovství republiky ve Frenštátě (2006), byla třetí v Grand Prix Karpatia v Bratislavě, obsadila první a druhé místo ve Veidec Cupu.

Kromě toho, že sama závodí, některé soutěže také organizuje. Má za sebou dvanáct závodů Světového poháru a stala se sportovní ředitelkou prosincového Prague PlayOffs.

Aktuálně má tři koně, Top Quality (Topinku), Calvera, Bruna du Rouet, se kterým je na fotce u rozhovoru, a psa Gregora.