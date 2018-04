Kiwano, liči, kaki a další ovoce, které byste měli ochutnat

V létě jsme si ovoce a vitaminů ze zahrádky nebo z trhů užívali doslova neomezeně. S nastupujícím podzimem a nadcházející zimou však domácí zdroje slábnou a my se musíme spolehnout na to, co najdeme v obchodech. Pomeranče, banány, pomela nebo kiwi jsou sice chutné a zdravé, ale tak trošku nuda. Nebojte se ochutnat i méně známé exotické ovoce.