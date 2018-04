U filmu už jsem dlouho, chci se teď zaměřit na potomky, říká Dunstová

„Ve filmovém průmyslu se pohybuji už od tří let. Dělám to strašně dlouho a myslím, že je teď ten správný čas, abych se zaměřila na něco jiného. Těším se na děti,“ sdělila herečka pro InStyle.



„Vůbec jsem nepatřila mezi ty ženy, které jsou hysterické, protože už jim je třicet a ještě nemají děti. To se však zlomilo, když se mi narodila kmotřenka,“ pokračovala křehká blondýnka.



Ta si myslela, že děti přijdou na řadu o něco dřív. Plánovala je se svým bývalým partnerem. Před rokem se však rozešli a její sen o velké rodině s dokonalým mužem se rozplynul.

„Těším se na tu lásku, kterou zažiji se svými dětmi. Všichni mi říkají, že je to něco, co se nedá popsat, že se to musí zažít, a já tomu věřím. Už teď tak miluji svou kmotřenku, že se to ani nedá popsat. Večer ji uložím do postýlky a ráno, když se vzbudí, už se ptá, kde je teta Kiki,“ svěřila se.



Dunstová má navíc plné zuby toho, jak to poslední dobou funguje u filmu. Role prý herečky dostávají už jen na základě toho, jak se prezentují na sociálních sítích.

„Nejsem zastáncem těchto věcí. Já jsem ze staré školy. Asi je na čase, abych si udělala pauzu,“ dodala.



Kirsten Dunstová si zahrála například ve snímcích Paralelní světy, Spider-Man, Wimbledon, Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám nebo Melancholia.