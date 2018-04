Těhotenství je nejhorší zážitek v mém životě, říká Kardashianová

„Řeknu to, jak to je: Pro mě je těhotenství nejhorší zážitek v životě! Neužívám si ani jedinou chvilku a nechápu lidi, které to baví,“ napsala Kardashianová.

„Možná je to kvůli otokům, bolestem zad nebo jen kompletnímu zatmění mysli z toho, jak se vaše tělo zvětšuje a nic vám nesedí. Pořád mám pocit, že nejsem ve své vlastní kůži.“

A pokračovala ve výčtu negativních věcí, které jsou s těhotenstvím a porodem spojeny. Nikdo jí prý neřekl, že po porodu bude muset dva měsíce nosit pleny. Nakonec ale přece jen zmírnila, trochu obrátila a našla i nějaká pozitiva.

„Opravdu to všechno stojí za to, když na konci pak máte své drahocenné dítě! Takže i přes všechny moje stížnosti, stoprocentně a i mnohem víc to stojí za to,“ dodala hvězda reality show.

Kim Kardashianová a raper Kanye West (38) už mají dceru North (2), což v překladu znamená sever a ve spojení s příjmením severozápad. Pro kluka se nabízí varianta South West, neboli jihozápad. Nastávající maminka ale prohlašuje, že tak se její syn jmenovat nebude.

„Ptali se mě na to už asi stokrát. Myslím si, že je to ta nejhloupější otázka. Proč prostě přidávat další světovou stranu? Jsme v pohodě. North je nejlepší. Nechci se opakovat a klesnout dolů, víte?“ řekla Kardashianová v pořadu The Big Podcast.