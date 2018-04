Kardashianová: Třetí těhotenství nezvládnu, uvažuji nad náhradní matkou

Během prvního i druhého těhotenství Kardashianová podle svých slov zažívala neskutečná muka. Požehnaný stav pro ni byl noční můrou a znovu už by nic podobného zkusit nechtěla.

Kim má strach, že by tentokrát mohl být průběh těhotenství ještě horší než když čekala dceru North a syna Sainta. „Měla jsem problémy i s placentou. Normálně po porodu přirozeně vyjde ven sama, ale u mě to tak nebylo. Zůstala tam a nastaly komplikace,“ svěřila se Kardashianová v minulosti v jednom z dílů reality show, ve které vystupuje celý klan Kardashianových.

„Můj lékař do mě musel strčit celou ruku, aby placentu vyndal. Bylo to tak bolestivé a tak ponižující,“ pokračovala dál Kardashianová.

To prý byla poslední tečka za těhotenstvím, během kterého jí bylo po celou dobu špatně od žaludku, zvracela a byla oteklá. Znovu už to zkrátka podstupovat nechce.

Má navíc strach, že kdyby nastaly opět komplikace, musel by lékař přistoupit k hysterektomii. To je zákrok, kdy je ženě odstraněna děloha nebo i další ženské orgány. „Můj lékař si myslí, že se mi to nestane. Ale člověk nikdy neví. Nebudu to raději riskovat. Porodila jsem zdravé a úžasné děti,“ pokračovala Kim s tím, že by třetí těhotenství a porod nezvládla.

O třetím dítěti prý v poslední době neustále mluví její manžel Kanye. „Posledních deset dnů neslyším nic jiného. Říkám si, jak mi to může dělat, když ví, jak se věci mají. Nepřipadá to v úvahu,“ pokračovala se svými stížnostmi Kardashianová v upoutávkách na další díl jejich rodinné reality show.