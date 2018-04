Lepicí páska je tajemstvím napěchovaného dekoltu Kardashianové

„Rozhodně jsem se musela s vámi podělit o své tajemství s páskou! Je to můj tajný trik, jak mít na fotkách dokonalý dekolt. Přilepte prsa tak, že jsou úplně nadzvednutá. Dá to trochu práce, ale věřte mi, že to všechno stojí za to,“ napsala hvězda reality show k fotce, na níž má prsa přelepená páskou.

„Vyzkoušela jsem různé lepicí pásky. Od stříbrné textilní přes běžnou průsvitnou až po papírovou maskovací pásku. Myslím, že nejlepší je pódiová lepící páska. Nejlíp lepí. Před nadzvedáváním poprsí páskou se ujistěte, že jste si ho nenatřely krémem nebo olejíčkem. Pak se jen obrňte, když to budete sundávat,“ dodala.

Páska je podle Kardashianové nejlepší a nejlevnější způsob, jak docílit krásného plného dekoltu bez zásahu plastických chirurgů, když zrovna žena nemůže mít podprsenku.

Své přednosti podobným způsobem vystavila na odiv naposledy na módní přehlídce své manžela Kanye Westa, kam dorazila jako platinová blondýna (více zde).