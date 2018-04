Kidmanová oslaví Vánoce s Cruisem

"Chci se pokusit dosáhnout toho, abychom si navzájem odpustili, co jsme si, a naše vzájemné vztahy byly napříště přátelské," uvedla v rozhovoru s reportéry britského deníku The Sun.



A to i přesto, že ji okolí varuje, že podobný záměr je neproveditelný.

Nejen kvůli tomu, že hispánská kráska Penelope Cruzová je chorobně žárlivá a podrážděně reaguje na každou zmínku Toma Cruise o bývalé manželce, ale také proto, že Lenny Kravitz dal před několika dny jednoznačně na srozuměnou, že se s Nicole intimně sblížil jen v zájmu mediálního zviditelnění a jinak je mu lhostejná. - více zde

Sexuálně ho víc přitahuje brazilská umělkyně Isis Artura, s níž Nicole údajně už déle než půl roku podvádí.

Na dotaz, zda na vánoční "smiřovačku" pozve také ji, Nicole Kidmanová neodpověděla.