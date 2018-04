Kendall Jennerová tančí v módní kampani. Připravte se na rychlou jízdu

Možná za to může prezidentská kandidatura Hillary Clintonové, možná návrat dramatické módy z konce 70. a začátku 80....

Po návratu devadesátek a aktuální nostalgii po 70. letech se do módy vrací další ikonická éra: léta osmdesátá. A s nimi...

„Možná to zní jako klišé, ale milujte svoje tělo, ať je jakékoli,“ radí stylistka Gábina Koutská. Módnímu diktátu podle...

Nejkrásnější róby roku 2015. Nosila se romantika, nahota i spousta lesku

Bylo by hloupé posuzovat úspěšné ženy jen podle toho, jak se umí obléknout do společnosti. Stejně nesmyslné by ale bylo...