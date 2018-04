Živoucí Ken musí přibrat 13 kilo. Z odsátého tuku mu pak zvětší pozadí

Na plastických operacích je Rodrigo závislý. Jen se dostane z poslední operace, už přemýšlí nad další. Navíc podstupuje kosmetické procedury a denně si bělí zuby nebo chodí do solária. Nyní ho nejvíc trápí pozadí. Přál by si, aby bylo kulatější, ale nechce si do něj nechat vpravit silikon.

Aby mu lékaři mohli odsát z těla potřebný tuk, musí teď Rodrigo přibrat. V minulosti přitom šel na liposukci, aby mu lékaři odstranili přebytečný tuk, a také si do těla nechal vpravit silikonové implantáty, které měly vypadat jako svaly.

„Aby mi mohli odebrat tuk, musím teď přibrat třináct kilo. Tak mi to řekl můj doktor. Silikon mi nevadí, ale speciálně na zadek chci svůj vlastní tuk,“ sdělil Ken v rozhovoru pro deník The Sun.

Poté ho čeká hubnoucí kúra, vyhlazení kůže na těle i obličeji a chce si také nechat zvednout víčka, aby měl větší oči. Dalších zákroků se Rodrigo nebojí, přestože mu v minulosti lékaři museli znovu operovat nos po plastice, která se nepovedla. Nos mu tehdy začal uhnívat a rozpadal se. Na operaci s ním byl totiž ještě před nápravnou plastikou osmkrát.

„Lidé by ke mně měli vzhlížet. Musel jsem si zažít tolik strašné bolesti, tolik jsem po operacích trpěl. Jsem statečný. Ale nejsem smutný z toho, co si o mě lidi myslí. Já jsem takto šťastný. A jsem psychicky silný člověk. V minulosti jsem byl hodně šikanován fyzicky i psychicky kvůli tloušťce. Teď mě zase šikanují, protože vypadám exoticky. Nedává to žádný smysl. Lidé si vždycky najdou něco, co se jim nebude líbit. Když se na sebe podívám do zrcadla, jsem velmi spokojený, a to je důležité,“ dodal.



Také Česko má svého „Kena“: