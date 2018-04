Chtějí mě jen na jednu noc, protože jsem bývala mužem, říká transsexuálka

Už dvanáct let Kelly žije sama a nemůže si najít partnera, který by s ní chtěl sdílet každodenní radosti i starosti. Vždy má jen muže na jednu noc a je z toho nešťastná.

Kelly začala podstupovat hormonální léčbu ke změně pohlaví v šestnácti letech. A ačkoli byla po přeměně nádhernou ženou, stálého partnera po svém boku nemá. Ač po něm velmi touží.

„Muži si v dnešní době chtějí hlavně užít. Hledají ženy pro potěšení a ne pro trvalý vztah. Vyhovuje jim, že mají své pohodlí a jsou doma sami a nikdo je neomezuje. Pak jim stačí žena na jednu noc a jsou spokojení,“ myslí si Kelly, která to má ztížené tím, že v minulosti byla mužem a její partneři tento fakt nedokážou překousnout.

„Pro většinu mužů je to něco nepřijatelného. Rádi s vámi stráví noc, ale dál už nic víc nechtějí. Muži mají problém s tím, jak by se jejich rodina vyrovnala s faktem, že jejich partnerka v minulosti nebyla ženou. Líbím se jim, ale když si užijí, nechtějí nic víc, protože jsem v minulosti byla mužem,“ pokračovala v rozhovoru pro The Mirror.

Kelly se nelíbí, že v dnešní moderní a otevřené době veřejnost stále nedokáže transgender osoby plně akceptovat. „Kéž bych nemusela dokola vysvětlovat, proč jsem si změnila pohlaví. Dřív jsem kvůli tomu mívala deprese,“ pokračovala bývalá modelka, pro kterou je největším vzorem modelka Elle Macphersonová nebo Gisele Bündchenová.

„Vždycky jsem chtěla vypadat jako ony. Mít štíhlý pas a krásná ňadra. To se mi povedlo. Alespoň se svou postavou jsem spokojená. Mým největším snem je ale stejně najít toho pravého a vzít si ho za manžela,“ dodala.