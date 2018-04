Kegelovy cviky vám zajistí lepší sex

"Se sexem jsem nikdy neměla nejmenší problém a moc jsem si ho užívala, až do porodu své dcery. Už v šestinedělí jsem začala trpět samovolným únikem moči, například, když jsem se začala hodně smát, zakašlala jsem či kýchla. Nepřikládala jsem tomu větší význam a i moje gynekoložka tvrdila, že se to časem srovná, že jde jen o následek porodu," vzpomíná třicetiletá Dita, matka dvouleté holčičky.

"Jenže problémy nejenže neustávaly, ale když jsme se pokusili s manželem o sex, necítila jsem téměř nic. Kdybych to měla popsat úplně explicitně, zdálo se mi, jako kdyby se mi po porodu nějak zvětšila velikost. Stěžovala jsem si na gynekologii, ale opět jsem se dozvěděla, že jde o normální poporodní vývoj, že jsem se zahojila dobře a není důvod, proč by se všechno nemělo vrátit do normálu. Když to trvalo téměř rok a náš sexuální život byl stále na bodu nula, rozhodla jsem se s tím něco dělat. Našla jsem si na internetu návod na Kegelovy cviky a začala jsem je praktikovat, kdykoli jsem si na to vzpomněla a byla vhodná příležitost. Vím, že to bude znít jako reklamní slogan, ale první výsledky jsem zaznamenala už po čtrnácti dnech a po necelých třech měsících moje problémy úplně zmizely, dokonce bych řekla, že se náš sexuální život ještě zlepšil."

Cvičením k orgasmu

Kegelovy cviky získaly jméno po svém objeviteli, který už v roce 1948 publikoval článek, v němž upozorňoval na jejich blahodárný vliv na sexuální život ženy. Skutečný boom však Kegelovy cviky zaznamenaly o třicet let později, kdy sexuolog Bryce Britton vydal knihu o "svalech lásky", a doporučoval právě tyto cviky jako zaručenou cestu k orgasmu.

Publikace vzbudila mezi odborníky velký poprask a později řada z nich dokázala, že Kegelovy cviky sice rozhodně stoprocentně nezaručí orgasmus, ale posílené svaly pánevního dna skutečně sexuální prožitek zlepšují.

Svaly pánevního dna obklopují vaginální vchod a při orgasmu se rytmicky stahují. Právě proto jsou tolik důležité pro sexuální prožitek i vyvrcholení samotné. Kegelovy cviky vám k lepšímu sexu pomohou hned na několika frontách. Jednak zvýší vaši schopnost stáhnout poševní svalstvo kolem penisu, a zvýší se tak tření a tím i stimulace.

Současně ale také zvýší prokrvení genitální oblasti, která se tak stane citlivější, zlepšuje se i schopnost lubrikace vaginy při sexu. V neposlední řadě by vás cviky měly dovést k lepšímu uvědomění si nejen vaginy, ale i klitorisu a jejich snadnějšímu ovládání.

Kromě zlepšení sexuálního života vám Kegelovy cviky mohou pomoci i proti močové inkontinenci. Pozitivní vliv mají zejména na takzvanou stresovou inkontinenci, kdy dochází k úniku moči například při kýchnutí, zakašlání a podobných situacích. Svaly pánevního dna totiž mohou být oslabené v důsledku nemoci, obezity, porodu či věku. Výsledky, kterých lze při těchto problémech dosáhnout praktikováním Kegelových cviků, zmapoval mimo jiné výzkum z roku 2010 zveřejněný v magazínu Gerontology.

U většiny žen, které tyto cviky praktikovaly, došlo ke zlepšení problémů. Právě při stresové inkontinenci je totiž nutné posílit svaly pánevního dna, které poskytují oporu močového měchýře. Podle provedeného výzkumu se problémy s inkontinencí výrazně zlepšují po osmi až dvanácti týdnech cvičení.

Velmi doporučované jsou tyto cviky v průběhu těhotenství, kdy slouží právě jako prevence pozdějších problémů s inkontinencí či sexuálními problémy, které se po porodu mohou objevit.

Jak cvičit

Cviky můžete praktikovat téměř kdykoli a kdekoli, ale v prvních fázích byste je měla vykonávat vždy při návštěvě toalety. Je totiž nutné, abyste nejprve identifikovala ty správné skupiny svalů, které při cvičení pracují. Jde přesně o ty svaly, které zapojujete, když se snažíte přerušit proud moči. Jakmile však zjistíte, o které svalové skupiny jde, provádějte cvičení zásadně s prázdným močovým měchýřem. Přerušování proudu moči a nedostatečné vyprázdnění totiž zvyšuje riziko infekce močových cest.

Jinou variantou, byť náročnější na podmínky a na soukromí, je vstrčení si ukazováčku do vaginy, kdy se snažíte sevřít její svaly tak, abyste jimi prst objala. Přitom byste měla cítit, jak se vagina zužuje i jak se pánevní dno posunuje o kousek nahoru. Jakmile svaly uvolníte, pánevní dno poklesne do výchozí pozice.

Jakmile identifikujete ty správné svaly, můžete se pustit do samotného cvičení. Zpočátku cvičte vleže, ale jakmile získáte určitou pokročilost, můžete sedět nebo stát. Když se cvičením začínáte, stáhněte svaly pánevního dna, držte je v kontrakci tři sekundy, poté na tři sekundy uvolněte a opakujte desetkrát.

Postupem času, jak budou vaše svaly sílit, prodlužujte délku kontrakce i relaxované fáze o další sekundy, až se dostanete k času deseti sekund kontrakce i uvolnění. Je samozřejmé, že čím častěji budete cviky provádět, tím lepších výsledků dosáhnete. Minimálně byste však tyto sady po deseti kontrakcích měla provádět dvakrát až třikrát denně.

Dejte si pozor, abyste při cvičení nezatínala svaly podbřišku, stehen nebo hýždí. Stejně tak se soustřeďte na klidné a pravidelné dýchání. Nezadržujte při cvičení dech. Čím déle budete cviky provádět, tím lehčí a přirozenější vám budou připadat.