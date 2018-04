Ke svatému Valentýnu kýč patří

Přesto Helena Jarošová valentýnské dárky zcela nezatracuje. "Od estetika by se čekalo, že všechny tyto věci smete ze stolu s tím, že jsou to kýče, které urážejí lidský vkus a kulturu. Není to pravda."

I kýč nese nějakou zprávu, nějaké poselství." I když jde o poselství určené výrobcem, přesto může svůj účel - sdělit milované osobě své city - splnit. Jenže kdo chce někomu vyjádřit nějaký cit, obvykle nečeká, až se v kalendáři objeví datum 14. února, svatý Valentýn. Hodnotný dárek spočívá v osobním výběru a individuální inspiraci a většinou nepotřebuje vnější symboly lásky - srdce nebo červenou barvu.



Kdežto u valentýnských dárků jde spíš o hru na komunikaci než komunikaci samotnou. Spočívá v tom, co si domýšlíme i z toho nejasného, co je skryto za symboly lásky: cit, případně sex, ale také naivita, dětinskost. Valentýnské dárky jsou podle Jarošové typickým příkladem sladkého kýče (sladkostí se nemyslí cukrovinky, ale zvířátka, kytičky, srdíčka, mašličky, pastelové barvy...), který je navíc ještě rozveden směrem k sexuálnímu a erotickému kýči. Proto ji nezarazí ani pánské slipy se srdíčky. "Někdo se zamýšlí nad bonbonierou, jiný vybere trenýrky.



Trh nabízí širokou paletu, protože počítá s rozdílným vkusem, věkem, finančními možnostmi i se situací milenců. Jiný dárek dá třináctiletý své dětské lásce, jiný si nadělí milenci, jejichž vztah je zralý," říká Helena Jarošová, jejímž oborem je estetika každodenního života.



I ostatní svátky jsou využívány komerčně, ale u svatého Valentýna komerční aspekt převládá. "Svatého Valentýna jako svátek zamilovaných jsme si nevybrali, byl nám vnucen. Nejprve se v obchodech objevily dárky a pak teprve si zamilovaní začali myslet, že by měli svátek svatého Valentýna slavit," míní profesorka estetiky.



Přesto se nebojí, že by svatý Valentýn vytlačil skutečný svátek zamilovaných první máj. Kouzelné spojení Máchy, poezie a jara žádné umělé komerční prefabrikáty nenahradí. Je jen na jednotlivci, který z obou svátků si vybere. Je ale dobré vědět, že Valentýn víc než zamilovaným pomáhá obchodníkům.