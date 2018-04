Když zubní kartáček mluví. Stále více lidí trpí psychospirituální krizí

Ve Spojených státech je tento problém oficiálně popsanou diagnózou. Může se projevit třeba tím, že i zavilý ateista začne mít halucinace s duchovními motivy. Nemoc v magazínu ONA DNES popsala manželka hudebníka Davida Kollera Sylva.

"Jako byste měli šílený sen, vzbudíte se, ale ten sen pokračuje dál. Bylo mi zle, nedokázala jsem rozeznat, co je reálné a co ne. Končilo to tím, že na mě mluvil i kartáček na zuby," popsala (více čtěte zde).

Psychiatři a psychologové v Česku se s takovými lidmi teprve učí pracovat. Podle odborníků je lepší postiženým spíše vysvětlit, že (lidově řečeno) nejsou blázni. "Chystáme se spolupracovat s odborníky na psychospirituální krizi. Ukazuje se, že je to zapotřebí," říká ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý.

On sám je skeptický k tomu, že by u nás měla být psychospirituální krize označena za novou diagnózu. Debata mezi odborníky je však teprve na začátku a je možné, že se to stane.

Slyšet myšlenky druhých

Jedna z žen, která prošla psychospirituální krizí, svůj stav později terapeutce popsala, jako že se octla někde, kde je všechno zároveň strašně velké i strašně malé, kde se všechno děje v nekonečném čase a zároveň ve stejný okamžik. Měla pocit, jako kdyby nešla úplně po zemi, ale byla o něco výš. Ale zároveň vnímala, že se nohama dotýká země.

Psychospirituální krize Psychospirituální krize se projevují neobvyklými a obtížně vysvětlitelnými prožitky, se kterými si lidé nevědí rady. Jde například o tyto pocity: - pocit mimosmyslového vnímání

- zvláštní vize a hlasy

- příval nesrozumitelných emocí

- předvídání budoucích situací

- prožívání kontaktu s duchy Člověk se často cítí takovými stavy ohrožen, má strach o své duševní zdraví. Tyto zážitky může spustit silný emoční zážitek, drogy, ale mohou se objevit i bez zjevné příčiny.

Připadala si nejenom větší, ale také řidší, v těle měla nepopsatelný pocit tepla, klidu a vřelosti, zejména kolem srdce. Napadla ji myšlenka, že se to týká bratra.

Něco v ní bylo velmi znepokojené, ale zároveň se cítila v naprostém klidu. Uvědomovala si lidi, kteří ji míjeli, a s úlekem si uvědomila, že útržky slov a vět, které slyší, jsou myšlenkami těch lidí. Po nějaké chvíli se vrátila do "normálu", ale začala se bát, že je psychicky nemocná: takové věci se jí běžně nestávaly.

Ve zmíněném příběhu hrála roli smrt sourozence, se kterou se žena ještě nevyrovnala. A to zřejmě spustilo podivné prožitky. I když popsaný příběh může vypadat zvláštně, podobným stavům čelí stále více lidí. Třeba i proto, že je neuspokojuje život orientovaný pouze na materiální hodnoty a potřebují najít něco, co je přesahuje.

Sama psychospirituální krize přitom podle jeho slov nemusí být negativní záležitost. "Člověka to může vnitřně posunout dál, obohatit. Ale je zapotřebí, aby věděl, že není blázen, když se mu dějí nevysvětlitelné věci," říká Alan Jarkovský ze sdružení Diabasis, které "postiženým" pomáhá.

Postižení se někdy bojí, že mají nádor

Někteří lidé se po spirituálním prožitku bojí, že je to projev nádoru. Navíc mnohdy trpí i fyzickými příznaky, u jednoho typu krize se například objevuje obrovská bolest zad. Někdy také mají pocit, že se vracejí do minulých životů.

"Měl jsem takové magické vědomí. Magické myšlení. Měl jsem strach, že jsem očarovaný, a bál jsem se černé magie. Měl jsem dojem, že je něco divného s lidmi, strach, že mě někdo zabije." Citát popisuje jeden z prožitků a ukazuje, že příznaky mohou být někdy podobné jako u psychických chorob.

Jsou zde patrné rysy paranoie, tedy nezdravé vztahovačnosti. Ale od psychicky nemocných se lidé procházející psychospirituální krizí liší zejména tím, že před propuknutím příznaků žili běžný život. I během halucinací jsou schopni si uvědomovat, že s nimi není něco v pořádku. Uchovávají si síť přátel, mají standardní intimní vztah.

U terapeutů končí častěji ženy

Statistiky, kolika lidí se mohou problémy se spirituálními zážitky týkat, zatím nejsou. "Hodně lidí třeba uvádí, že je měli nebo mívají, ale nedostane se to u nich do roviny krize," říká Alan Jarkovský.

Pojem psychospirituální krize je jakousi nabídkou pro přibližně 15 procent pacientů s příznaky psychózy, kteří se dostanou do psychiatrických léčeben a ambulancí. Toto číslo ale nezahrnuje ty, kteří se o zvláštní zážitky s odborníky nepodělili.

Podle terapeutů procházejí psychospirituální krizí častěji ženy, a to ve věku 20 až 45 let. Údaj však nemusí být úplně vypovídající, ženy obecně vyhledávají psychologickou pomoc častěji než muži, kteří problémy raději řeší sami.

Uvedené příběhy pocházejí z webu www.diabasis.cz.