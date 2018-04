Když zima kráse vládne

Namítáte, že se letošní zima ještě nepředvedla v plné parádě, tak proč se tím zabývat? Jenže ono nemusí být dvacet pod nulou, aby pleť pocítila negativní vliv chladu. Například stačí už osm stupňů a méně a mazové žlázy v pokožce snižují produkci lipidů. Jednoduše řečeno - pleť se stává sušší a tudíž náchylnější k podráždění. Ještě přidejte menší přísun vitaminů na jedné straně a zvýšený přísun tuků a cukrů na straně druhé, a na problémy je zaděláno.

Nejvíc ohrožené jsou samozřejmě partie, které nezakrýváme, tedy hlavně obličej, užít své si však můžete i s vlasy, které jsou v zimě náchylnější k roztřepení, protože vítr a chlad narušují jejich ochranný film. Zvláštní péči si však zaslouží i rty, ruce, nohy... vlastně celé tělo od hlavy až k patě. Abyste zimu přečkala v kráse, připravili jsme pro vás malý přehled toho, na co si v zimě dávat pozor, a k tomu tipy na konkrétní přípravky.

SILNĚJŠÍ PÉČE

V zimě se vyzbrojte hutnějším pleťovým krémem. Pomůže předejít vysoušení pleti a mastná konzistence poskytuje lepší ochranu. Buď se spolehněte na svou oblíbenou značku s tím, že sáhnete po variantě pro sušší typ pleti, než je ten váš, nebo si pořiďte něco speciálního. Zkuste Intenzivní pleťový krém s vitaminem A a C, Avon Care, 109 Kč. Chrání pleť před podrážděním a udržuje ji jemnou a hydratovanou.

ROZJASNÍ POHLED

Kruhy či váčky pod očima zlikviduje několik dnů dostatečného spánku. Stopy únavy kolem očí vám pomůže alespoň částečně napravit osvěžující maska na oči Stress Relief eye mask, Estée Lauder, 990 Kč. Díky osvědčeným složkám, jako je třeba extrakt z okurek či aloe vera, snižuje opuchlost, zklidňuje, hydratuje a zvláčňuje.

PRVNÍ POMOC NA ŠUPINKY

Máte-li suchou pleť, bývá zvlášť v zimě často zarudlá, nepříjemně napnutá, vysušená a bez jediného náznaku pružnosti či hebkosti. Ošetření mastným krémem sice pomůže a uleví od nepříjemností, mnohdy však jen na chvíli, a proto to chce něco speciálního. Přípravek SOS Nutrition, Matis Paris, 1799 Kč, spojuje rovnou tři účinky - pleť intenzivně vyživuje a tím i chrání, zklidňuje a hydratuje. A výsledek? Méně podráždění a jemnější pleť na dotek i na pohled.

POVZBUZENÍ PRO PLEŤ

Městské ovzduší zdraví ani kůži zrovna neprospívá. A když se spojí znečištění s výkyvy teplot a únavou po svátcích, je výsledkem bledá, dehydrovaná pleť. Se smogem sice nic nezmůžete, ale dostatečný spánek a relaxace ruku v ruce s nějakým povzbuzujícím krémem dostanou vaši pleť znovu do formy. Výborný je krém Eclat Originel, Chanel, 1960 Kč, který podporuje mikrocirkulaci v pokožce, poskytuje jí hydrataci a výživu a navrací svěžest a zářivost.

DEJTE SI MASKU

Unavená pleť se vám odmění za pořádnou dávku vitaminů (Vitaminová revitalizační maska, Avon, 199 Kč), suché prospěje hydratace a výživa (pleťová maska Milk & Honey Face Mask, Oriflame, 169 Kč). Na citlivou pleť zkuste masku Juvedical Renewing Mask, Juvena, 1599 Kč, která pleť zklidní, posílí a dodá jí energii.

PRO JEMNÉ RTY

Vysušeným a popraskaným rtům se vyhnete jedině prevencí. Mějte ochrannou tyčinku stále po ruce a rty si několikrát za den a také před spaním natřete. Do města si vystačíte s obyčejným jelením lojem, na hory se vyzbrojte přípravkem s UV filtry a ochranou před velkým chladem a větrem, jako je například balzám na rty Sun Lipstick Mountain Range, Piz Bun, 159 Kč.

RUCE JAKO V BAVLNCE

V chladném počasí trpí zejména ruce a nošení rukavic je před vysušením a podrážděním nezachrání. I tady platí: mazat, mazat, mazat! Zkuste krém na ruce Aroma Time Exclusive Hand and Nail Cream, Dermacol, 79 Kč. Použijte ho po každém umytí a vmasírujte. Pokožka na rukou vám bude vděčná i za zábal. Je to snadné - krém naneste ve větší vrstvě, ruce zabalte do igelitu a navrch oblékněte rukavice. Nechte působit asi půl hodiny.

Tip: Nezapomínejte ani na chodidla a po každé sprše je pořádně nakrémujte.

KORUNA KRÁSY

Bez důkladné péče se nepříznivé počasí negativně projeví na kvalitě vašich vlasů.

Vhodné je proto zvolit v tomto období výživnější šampony a kondicionéry a jednou týdně dopřát vaší hřívě masku či balzám. Přijdou-li opravdu kruté mrazy, není příliš vhodné nechat si zastřihávat konečky - kvůli mrazu a tření o bundu se totiž mohou zdravé konce zase snadno roztřepit.

Tip: Potřebují-li vaše vlasy na koncích "opravit", zkuste pečující koncentrát na roztřepené a polámané konce vlasů SP Ends Express, Wella Professionals, 579 Kč.

ZASTAVÍ BÍLÉ ŠUPINKY

Roztřepené konečky či suché kadeře však nemusí být tím jediným, co v zimě trápí vaše vlasy. Často je to i podrážděná pokožka hlavy a nepříjemné lupy. Může za to nošení čepic a s ním spojené častější mytí hlavy a foukání. Zaměřte se na vlasovou kosmetiku pro citlivou pokožku hlavy, například šampon a balzám Sunsilk pro svědící citlivou pokožku se sklonem k tvorbě lupů, každý za 60 Kč.

UMYJE A NEVYSUŠÍ

I když je pokožka na těle dostatečně chráněná a zima se k ní nedostane, může i ona v zimě trpět. Pod vrstvami oblečení totiž nemůže pořádně "dýchat", je dehydrovaná, loupe se a reaguje citlivě. Co s tím? V tomto případě je ideální začít u každodenní očisty. Na nějakou dobu úplně vynechte koupele a sprchujte se ne příliš horkou vodou. Na mytí si pořiďte buď "čistič" na bázi oleje, nebo sáhněte po přípravku určeném na suchou a citlivou pokožku, jako je třeba Lypikar Surgras, La Roche-Posay, 290 Kč. Je vhodný i pro atopiky.

KŮŽE JAKO SAMET

Stejně jako pleť na obličeji i pokožka na těle si mnohdy s vlastními zásobami živin a hydratace nevystačí. Po sprše ji proto pečlivě ošetřete krémem či tělovým mlékem. Na zimu jsou nejlepší extra výživné přípravky, například s bambuckým máslem či medem, které pokožku do hloubky vyživují, hydratují a navíc chrání.

Tip: Pro celou rodinu je vhodný Medový tělový balzám Honey Body Balm, L`Occitane, 855 Kč.