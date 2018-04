Když zdravé jídlo tělu škodí

Trpíte orthorexií? Bratmanův test pro orthorexii Ačkoliv jim jejich zvyky nebo požadavky komplikují život, oni sami nevidí na svém chování nic nezdravého. "Co je špatného na tom, že chci pro své tělo to nejlepší?" odpověděla by většina z nich. Doktor Bratman rozhodně netvrdí, že každý, kdo přemýšlí o tom, co jí, je nemocný. Pro stanovení toho, jestli je člověk "orthorektik", nebo ne, používá následující test: - Trávíte více než 3 hodiny denně přemýšlením o dietě?

- Plánujete své pokrmy na několik dní předem?

- Je pro vás nutriční hodnota vašich pokrmů důležitější než potěšení z vlastního jídla?

- Snížila se kvalita vašeho života se zvyšováním kvality vašeho stravování?

- Stali jste se postupem času přísnějšími sami k sobě?

- Zvýšilo zdravější stravování vaši sebeúctu?

- Vyloučili jste ze svého jídelníčku oblíbené pokrmy a nahradili je "správnými"?

- Působí vám vaše dieta potíže při stravování mimo domov nebo ve styku s rodinou a přáteli?

- Máte pocit viny, jestliže svou dietu porušíte?

- Cítíte vlastní uspokojení, jestliže se stravujete zdravě? Čtyři až pět kladných odpovědí naznačuje, že je vhodné si odpočinout od problémů spojených s vlastním stravováním.

Kladné odpovědi na všechny otázky pak znamenají, že jste zcela posedlý zdravou výživou.