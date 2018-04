Když vlasy volají doktora: padání zabrání vitaminy, lupy zničí chemie

O tom, s jakými vlasy se narodíme, rozhoduje genetika a výrazně je změnit nejde. Pokud máte jemné, nečekejte, že vám nějaký produkt zaručí bohaté vlny jako modelkám z reklam. Jestli v rodině trpíte na padání vlasů, s velkou pravděpodobností se bude týkat i vás.

Někdy jsou však vlasy problematické přes míru a je třeba se poradit s odborníky. Dermatoložka Monika Arenbergerová z Centra zdravý vlas v pražské vinohradské nemocnici popisuje problémy, s nimiž se v ordinaci setkává nejčastěji.



1. Lupy

S lupy se někdy ve svém životě potýkala většina z nás. Obvykle se objeví jako reakce na drsnější zacházení – například po použití šamponu. To je signál, že ho máte vyhodit a koupit si nový, protože pokožce hlavy nedělá dobře. Tím je většinou problém vyřešen. Zbytek lidí s vážnějšími problémy musí začít používat speciální kosmetiku z lékárny.



Ale popořadě. Jak vlastně lupy vznikají? Na povrchu pokožky jsou vždy mrtvé buňky, které se odlupují a jsou nahrazovány novými. To je přirozený proces. Lupy jsou tedy šupinky kůže, jež se mazem, který pokožka produkuje, slepují dohromady.

Podle toho, jak moc tohoto mazu je, dělíme lupy na suché a mastné. Suché jsou drobnější a najdete je hlavně kolem pěšinky. "Jemné olupování se dá vyřešit kosmetikou z drogerie, která by měla obsahovat zinek či kyselinu salicylovou," radí Monika Arenbergerová.

Komplikovanější to bývá u mastných lupů, protože v mastné pokožce hlavy se daří kvasinkám, konkrétně takzvaným pityrosporum ovale, které se rychle přemnoží a způsobují zánět. Ten poznáte podle toho, že na hlavě najdete nažloutlá mastná ložiska.

"S mastnými lupy mívají problémy především lidé, kteří mají i mastnou pleť," říká specialistka na vlasy Arenbergerová. "Na jejich vzniku se podílí řada faktorů: přemnožení kvasinek, mužský pohlavní hormon a zvýšená produkce mazu mazovými žlázkami." Mastné lupy se objevují nejen ve vlasech, ale spadávají i na oblečení, polštáře, postižené trápí nepříjemné svědění a pálení hlavy.

V tuto chvíli je potřeba vyrazit na nákup do lékárny. "U pacientů se mi osvědčilo střídání šamponů, protože faktorů vzniku lupů je víc a konkrétním produktem potlačíte jen jeden, například kvasinky, ale pro změnu se zvýší tvorba mazu."

"Je dobré si pořídit tři šampony. Protikvasinkový, dehtový proti zánětu a s kyselinou salicylovou, který zbavuje pokožku olupování, a při každém mytí vlasů sáhnout po jiném," radí dermatoložka. Jestli na lupy trpíte, je potřeba se smířit s tím, že speciální šampony budete používat nejspíš po celý život, i když při utlumení příznaků je lze prokládat běžnými. Tvorba lupů se také může zmírnit při poklesu hladiny pohlavních hormonů, u žen v menopauze a u mužů po pětatřicítce.

VIDEO: Myslíte, že si správně myjete vlasy? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

2. Vypadávání vlasů

Běžné je, když za den vypadne do stovky vlasů. Když je ale myjete nebo při česání používáte větší sílu, vypadne jich ještě víc. Pokud máte pocit, že vám vlasů ubývá hodně a trvá to déle než čtyři týdny, zainvestujte do doplňků stravy.

"Ty se mi osvědčily nejvíc, doporučuji koupit si železo, selen, vitamin C či přímo aminokyselinu methionin, která je základní součástí keratinu, ze kterého jsou vlasy a nehty. Když se vypadávání ani po třech měsících užívání nezlepší, je dobré navštívit lékaře," uvádí Monika Arenbergerová.



Příčin vypadávání vlasů je dlouhá řada. Může jít o signál nemoci (například poruchy funkce štítné žlázy), důsledek nevyvážené stravy (vegetariánky někdy opomíjejí dodat tělu železo a bílkoviny) či užívání některých léků. Nejčastějším důvodem u žen jsou ale hormony, takže ubývající vlasy řeší mnohdy ty, které změnily antikoncepci, v prvním půlroce po porodu či v klimakteriu.



"Hormonální ubývání vlasů u žen poznáte tak, že nejdříve vidíte, že se rozšiřuje pěšinka, pak se na temeni objevují prořídlá místa. V tomto případě je za úspěch léčby považováno zastavení padání, s možným zahuštěním vlasů o třicet procent," tvrdí dermatoložka s tím, že po porodu a při kojení se není třeba znepokojovat. Do pár měsíců se ve valné většině případů vypadávání zastaví.

Mezi přípravky dává Monika Arenbergerová přednost roztokům. "Mají čas se do pokožky vstřebat a ovlivnit aktivitu vlasové cibulky; šampon je ve vlasech krátkou dobu na to, aby se účinné látky projevily, proto je spíše doplněk péče."

"Roztoky nejčastěji obsahují látku minoxidil, která byla původně součástí léku na vysoký tlak, ale po čase pacienti začali nekontrolovaně zarůstat. Látka se nyní využívá ve formě roztoku, který se aplikuje jen na místa, kde je třeba podpořit růst vlasů. Nic lepšího pro zevní užití se dosud neobjevilo."

Když vše funguje, jak má, po vypadnutí vlasu z vlasové cibulky začne růst nový. Pokud je ovšem aktivní. V případě, že ne, je třeba začít její "lenost" řešit včas, protože jinak se nových vlasů nedočkáte. Šancí je ovšem poslední trend – aplikace výtažků z kmenových buněk pomocí jehliček přímo k vlasové cibulce. Tato metoda pomáhá vyvolat růstovou aktivitu i po delší době.

