Když vás miluje, udělá pro vás všechno aneb mýty o lásce a partnerství

MÝTUS: Muž by měl ženu oslovit první

Jak je možné, že ženy vydrží čekat celé roky, než se jejich vyvolený konečně odhodlá je oslovit? To proto, že tradičním mýtem je "muž by měl udělat první krok". Ale proč? Vždyť to může být klidně žena, která muže pozve na schůzku nebo jej v posteli políbí, aby mu tak naznačila, že má chuť na "vážnější aktivity".

Představte si například, že už měsíce toužíte po muži, který se dosud nerozhoupal vás oslovit. Lámete si hlavu nad tím, proč se stále drží stranou, i když z jeho pohledů jasně cítíte zájem. Jednoduše proto, že třeba není kovaný ve flirtování, které je pro navázání vztahu důležité. Může však být velmi zdatný v udržení již navázaného vztahu, což se ale nikdy nedozvíte, pokud jej neoslovíte první.

Klinická psycholožka Ludmila Jakovcová k tomu dodává: "Jsou kultury, kde se tento mýtus snaží dodržovat, dodává totiž mužům falešnou představu o vládnutí a tvorbě světa. Ti si pak ve své "zaslepenosti" ani nevšimnou, že je stejně řídí ženy. Ve vývoji lidstva se střídalo období matriarchátu s obdobím patriarchátu. Pokud to hodně zjednoduším, obě období měla nějaká svoje opodstatnění a určitě důležitý význam. Je jedno, kdo koho osloví první, pokud je k tomu vhodný kontext. Jinak lidstvu hrozí, že bude žít v zajetí mýtů."

MÝTUS: Nemluvte o sobě, ptejte se jeho

Určitě jste už někdy slyšela, že je lepší nemluvit během rande o sobě, ale raději se vyptávat partnera. To prý proto, abyste nepůsobila jako sebestředný narcis. To je rovněž mýtus. Je určitě nezbytné projevit upřímný zájem o vašeho společníka. Stejně tak je ale důležité mluvit o sobě – o vašich zálibách, přátelích či názorech. Podle výzkumů mají muži rádi ženy, které používají zájmeno "já" často. Psychologové se domnívají, že důvodem je skutečnost, že taková žena je sebevědomá, vnitřně vyrovnaná a nebrání se intimitě. Rovněž to naznačuje její míru nezávislosti.

"Jsou muži, kteří rádi poslouchají to, co jim o sobě sděluje žena, pokud o ni mají "opravdový" zájem. A je tomu i naopak. Žena si ráda vyslechne to, co jí o sobě sděluje muž. Díky naslouchání mají možnost se vzájemně poznávat," říká psycholožka.

MÝTUS: Nikdy s ním nespěte na prvním rande

Říká se, že muži neberou "vážně" ženy, které se s nimi vyspí hned na prvním rande. Většinou jsou to však sexističtí pokrytci, kteří nakonec ukážou svou skutečnou tvář, a je úplně jedno, jestli s nimi budete spát na prvním, nebo na dvacátém rande. A je lepší to zjistit dřív než později, nemyslíte?

Jistě existuje spousta dobrých důvodů, proč se na muže nevrhnout hned po první příjemné večeři. Ale existuje i několik důvodů, proč ano. Například: když po první společné noci zjistíte, že dotyčný neodpovídá vaším představám, není tak složité dát mu sbohem.

"Znám ženy, které se tímto mýtem neřídily, hned při prvním setkání se s mužem vyspaly a setrvaly s ním v kvalitním partnerském vztahu. Osobně si však myslím, že není třeba spěchat. Možná že se tyto ženy, i když jim to vyšlo, ošidily o spoustu krásných chvil, které prožívají partneři, když se vzájemně namlouvají."





MÝTUS: Partner by měl být váš kamarád

Zdá se to jako dobrý nápad. Pokud muž, se kterým randíte, bude zároveň váš kamarád, sblíží vás to a lépe se tak poznáte. Ne vždy to tak ale musí být. Poslední americké studie například prokázaly, že "kamarádství" na Facebooku s někým, s kým sdílíte společnou postel, zvyšuje míru partnerské žárlivosti. Představte si, jak na internetu nevinně listujete jeho fotkami a objevíte ho v hospodě - do které šel údajně se svými kamarády –, jak se objímá s bývalou partnerkou. To vám na sebevědomí rozhodně nepřidá. A nic na tom nezmění ani fakt, že vám dodatečně vysvětlí, že se tam jen náááhodou potkali. Přátelství také může vést k pocitu až přílišné důvěrnosti, který dokáže zabít i kvalitní vztah. Psycholožka Jakovcová navíc varuje: "Pozor, aby se z partnera časem nestal jenom kamarád. Měl by zůstat především partnerem, jinak vztah začíná mít skulinky, díry a časem může nastat úplný rozklad."

MÝTUS: Stačí, když se milujete

Aby partnerství a vzájemné soužití zdravě fungovalo, jen láska rozhodně nestačí. Musíte být schopni komunikace, řešení společných i osobních problémů, naslouchání jeden druhému a v neposlední řadě velké míry tolerance. Rozhodně nepočítejte s tím, že spolu budete žít šťastně až do smrti, když vaší jedinou náplní budou romantické procházky při západu slunce a večeře při svíčkách. To, co vám totiž romantické filmy a milostné romány nikdy neukážou, jsou rána po těchto společných chvílích - kdy skutečný život teprve začíná. A společný život, ať se vám to líbí nebo ne, s sebou přináší změny. Teď už to není jen o vás, vašich potřebách a pocitech. Nyní jste na všechno dva a je jen na vás, jak se s nezbytnými kompromisy poperete. Pokud ovšem spoléháte na to, že láska hory přenáší, koledujete si o jedno až dvě opravdu zlomená srdce.

"Žít v přesvědčení, že když se budeme milovat, ostatní se vyřeší samo, je stejné, jako bychom se živili jenom dortíky. Po čase se jich přejíme a budeme mít potřebu hledat něco jiného k snědku. Pokud se partneři budou řídit tímto mýtem, brzy se jeden druhého přesytí, protože člověk je tvor nejen společenský, ale také zvídavý a stereotyp ho ubíjí. Zvláště pak v partnerském vztahu," komentuje mýtus Jakovcová.





MÝTUS: Pokud vás miluje, tak to udělá

Tradiční mýtus, který zamořuje mysl žen jako virus už celá staletí. Tento výrok by se dal totiž přeložit jako: "Nevěřím, že mě opravdu miluješ, tak mi to dokaž." Toto tvrzení je rovněž jistým varovným signálem. Láska podmíněná totiž představuje přemrštěná očekávání, která mohou být motivována buď nedostatečnou sebeúctou, nebo nezájmem o pocity a potřeby partnera.

Není rozhodně nic neobvyklého na tom, že máte na svého partnera jisté nároky a očekávání. Ovšem způsob, jakým je prezentujete, je velmi důležitý. Je zcela v pořádku říct například: "Pokud náš vztah má vydržet a být kvalitní, je důležité, abychom se spolu naučili lépe komunikovat." Rozhodně ale není v pořádku říct: "Pokud mě miluješ, pochopíš mě."

Rozdíl v těchto dvou výpovědích je ten, že v té první nezvedáte varovný prst a nepřenášíte všechnu zodpovědnost na partnera. Naopak se snažíte navrhnout řešení, jak společně zkvalitnit váš vztah.

"Tak tento mýtus mi připomíná situaci malé rozmazlené holky, která stojí na pískovišti s kyblíkem v ruce, vztekle dupe nožičkou a vřeští na celé kolo, že chce podat tu lopatku, která jí před chvílí upadla. Čili zkoušet odolnost vztahu manipulováním partnera, to bude fungovat pouze do doby, dokud ho to bude bavit."

MÝTUS: Vdejte se jen z lásky

Vdát se čistě z lásky rozhodně není dobrý nápad, jakkoli romanticky to může znít. Láska je asi jedním z hlavních důvodů, proč se lidé berou, ovšem nesmí být jediný. Manželství – ta trvalá – bývají vybudována na třech pilířích: na porozumění, důvěře a komunikaci.

Přičemž pod pojmem porozumění si nepředstavujte jen společné aktivity, oblíbené filmy a hudbu. Jde o to, být naladěni na stejnou notu a zároveň vědět, co dělat, když nejste. K tomu připočtěte velkou míru tolerance, která rozhodně neroste na stromě. Důvěra je druhým pilířem úspěšného manželství. Bez ní vztah nemá šanci. Posledním základním kamenem je komunikace. Lidé spolu musí hovořit neustále, protože nedostatek komunikace bývá jedním z hlavních důvodů rozvodu. Navíc pokud spolu dostatečně nemluvíte, nikdy nepoznáte, jestli je vaše partnerství založeno na porozumění a důvěře. Pokud váš vztah stojí na těchto třech pilířích, pak je manželství dobrý nápad.

Psycholožka Jakovcová to komentuje takto: "Vdavky z lásky byl luxus socialismu v době 70. a 80. let minulého století, kdy mladí, zdraví a milující neměli takové možnosti antikoncepce a potřebné informace. Často se brali, protože museli, ale dnes tomu tak už není. Vdavky jen z lásky se prakticky nerealizují, neboť zavání romantismem, který se začne otřásat v základech při běžném žití a řešení například ekonomických povinností."





MÝTUS: Změní se

Pravděpodobně ano, ale vy tu změnu určitě neovlivníte. Jediná osoba, kterou totiž můžete změnit, jste vy sama. Lidé, kteří očekávají, že se jejich partneři změní k jejich obrazu, budou velmi, velmi zklamaní. Právě podobné mýty totiž spolehlivě usmrtí téměř jakýkoli vztah.

Pamatujte, že ani vaše láska velmi pravděpodobně nezbaví partnera například závislosti na alkoholu nebo hracích automatech. Takové problémy patří do rukou odborníka. Vy mu můžete maximálně pomoci při hledání vhodné léčby a nabídnout podporu.

Lidé se mění, protože se měnit chtějí, ne proto, že si to přejete vy. Je normální s věkem přehodnocovat své návyky, názory a vlastnosti. Je to přirozený proces vývoje. Ovšem málokdy k té změně dojde proto, že někdo – i když z lásky – na toho druhého tlačí.

"Spoléhat se na změnu partnera od počátku 'jakéhosi' vztahu je boj s větrnými mlýny. Proč 'jakéhosi' vztahu? Pokud se někdo rozhodne být s někým, kdo mu nějakým zásadním způsobem nevyhovuje, je vhodné mu doporučit odbornou konzultaci v manželské a předmanželské poradně. Tento vztah může přežít jen osoba s masochistickou deviací."