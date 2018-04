Když vám nestačí ke svačině kousek sýra aneb rady pro hubnutí

Počítání kalorií a kontrolování tabulek nikomu moc nepomůže. Také v tomto článku padl názor, že když má většina obyvatel ČR nadváhu, není-li to vlastně normální a neměli by se náhodou léčit ti hubení, tzv. žíraviny? To by rozhodně mnoho lidí potěšilo, ale nic by se tím nevyřešilo. Sama znám tento stav, kdy vypadáte jak v šestém měsíci těhotenství a nemůžete za žádnou cenu shodit ani gram. Proto jsem požádala o radu trenéra Tomáše Hynka, který mi kdysi vyvrátil spoustu "polopravd" o hubnutí a zdravém stravování. A najednou to šlo!

Určitě si pamatujete, jak jsem před rokem za Vámi přišla s kamarádkou do posilovny a chtěly jsme po vás rychlý a zaručený návod, jak zhubnout a jak cvičit, přestože obě máme vrozený odpor k všemožným posilovacím strojům a činkám.

"No, to se snadno řekne, zaručený návod. Jediným zaručeným návodem je jíst pravidelně. Nejlépe v kratších intervalech a zdravé věci, hodně tekutin, ale pozor na džusy, coca coly, sladké kafe a podobně. U džusů je problém, že si například myslíte, že je zdravá rajčatová šťáva. To sice je, ale když se podíváte na složení, tak s hrůzou zjistíte, že to je horší než sladká coca cola. A hlavně dlouho nehladovět! Dlouhá pauza mezi jídly rovná se průšvih! Opravdu raději menší porce a častěji."

A co si máme představit pod pojmem zdravé potraviny, abychom neskončily jen u té mrkve!

"Zdravé potraviny – to jsou známé věci - hodně zeleniny, ovoce, libové drůbeží, ryby, hovězí maso - opět jen libové. Když pečivo, tak vypustit světlé a jíst jen to tmavé. Vyvarovat se těch totálních zabijáků, což jsou cukrářské výrobky – to si pamatuju velice dobře, jak se vám to nelíbilo – dál rozhodně vypustit mastné věci jako salámy, špekáčky, sádlo a podobně, ale to víme všichni. Ale tohle je jen jedna polovička, jak dosáhnout ideální postavy, nestačí držet dietu, pít hodně tekutin."

To mi připomíná, jak jsme za Vámi byly poprvé. Kateřina, potící se na rotopedu, tehdy prohlásila se smíchem opravdu zábavnou větu: "Já tu jsem jen jako doprovod, vím, že stačí chvíli nejíst a pít hodně vody, to funguje!"

"Největší blbost! To jsme u té druhé poloviny věci: musíme nutně zvýšit výdej energie a snížit příjem. Potom už máme otevřenou krásnou cestu k hubnutí a formování postavy i bez drastických diet. Spoustu slečen řeší hubnutí půstem, dietami a pitím hektolitrů vody. To samozřejmě na chvíli zhubnou, ale nesmí potom za 14 dní po dietě sedět u počítače s pytlíkem brambůrků a s "dietní" kolou. Nebo když bude někdo dřít v posilovně sebevíc a pak si dá po cvičení 2 sladká kafíčka a závěrem hamburger, tak to také nikdy nefunguje."

Ale to je klasický problém, většina lidí sedí celý den v kanceláři, nemají čas během dne jít třeba cvičit, poté jdou o polední pauze do nejbližší restaurace na pořádný oběd. Jak si například správně uspořádat den?

"Abychom mohli hubnout, nemusíme se jen mučit v posilovně, ale stačí nám k tomu jakýkoli jiný sport. Základem každého hubnutí je pohyb. A to aerobní – rychlá chůze, klus. Ideální to je podle odborníků po ránu na lačno, protože máme nízkou hladinu glykogenu v krvi. Přesto zase někdo říká, že to je špatné, že si můžeme rozhodit inzulin, ale podle mého názoru ranní proběhnutí zdravému člověku rozhodně neuškodí. Poté, co se vrátíme, musíme doplnit hladinu a vydatně se nasnídat. Ale můžeme si to rozložit a jít například ráno lehce běhat a večer si jít na chvíli zaplavat."

To je věc, která mě kdysi překvapila, přestože jsem chodila téměř každý den běhat. Ráno jsem vyběhla, 20 minut sprintovala po parku a za měsíc jsem nic nezhubla.

"V tomto případě bylo špatně několik věcí. Sprintování a rychlý běh, to je anaerobní pohyb, tam nemá tuk šanci se začít spalovat, je to o energii, kterou máme ve svalech a ne v tukových zásobách. A kromě toho 20 minut je doba pro netrénovaného člověka příliš krátká, je to na hranici, kdy teprve začínáme spalovat. Takže to chce trochu zpomalit tempo a prodloužit dobu dané aktivity. Jednoduše to poznáme tak, že když běžíme, můžeme si ještě s někým povídat, nevyčerpáváme se a nelapáme po dechu, tzn. máme dostatek kyslíku. Ale není to zas tak, že bychom si poklusávali a vyprávěli si story. Musíme se zahřát, když ne, tak už to ani žádný běh není. Dále musíme dodržet vhodnou délku aktivity – u trénovaného sportovce jsme si říkali, že začíná spalovat tuky cca po 20 minutách a u netrénovaného s horší kondicí zhruba po 40 minutách. Avšak ani ty rychlé sprinty nemusíme zahazovat. Když někdo takhle začíná, má alespoň lepší kondici, posílí svaly a srdce a má pak snazší práci. To mám já vypozorováno, ale shodují se na tom i někteří odborníci na výživu, např. doktorka Cajthamlová z pořadu "Jste to, co jíte" doporučovala jedné paní malé dávky jídla - dokonce měla 14 jídel rozložených během dne, a také měla pravidelně běhat nebo hodinu cvičit.“

Co si myslíte o všemožných dietách, o kterých se píše snad ve všech časopisech?

"Jak jsem již říkal, o tom to není. Musíme dodržet všechny ty podmínky, o kterých jsme se bavili. Například ananasová dieta, ananas sice napomáhá ke spalování tuků, ale živit se týden ananasem, to je na zblbnutí. My jsme přeci všežravci od přírody, a proto nám ve stravě nesmí nic chybět, nesmíme se mučit a nějakou složku stravy si odpírat. To tělo brzy pozná a trpí.

Pokud možno jíst co nejpestřejší stravu v malých dávkách a často, jak jsem již říkal na začátku. Také mám pocit, že různé časopisy čerpají z neznalosti lidí na základě toho, že nejíst úplně nelze. Tak si "odborníci" vyberou jednu věc, kterou mají lidé rádi a na tom postaví celou dietu. Lidé pak jedí 1 jablko denně, 1 kuře denně atd. Z toho pak vzniká známý jojo efekt, kdy lidi sice zhubnou, ale jakmile s tou či onou dietou přestanou, je to jak bungee jumping a ve výsledku skončí na váze ještě vyšší než předtím. Klasika také je, že se hodně lidí snaží nějakou dietu dodržovat, v práci se před všemi tváří, jak sní to 1 jablko denně a jak mají pevnou vůli. Ale jakmile přijdou domů, nikdo je nekontroluje, naběhnou do kuchyně, a jak se říká, vybílí lednici."

Takže diety raději vypustit a počítání kalorií podle tabulek nevnímat?

"Nesmíme si plést dietu a správný jídelní program. Může to být i obráceně, kdy třeba nemocní lidé musí dodržovat určité diety a počítat přesně přísun kalorií, ale to je už někde jinde. Nebo vrcholoví sportovci, ti také musí dodržovat přesné rozvržení energie. U normálního zdravého člověka je to zbytečná ztráta času, stačí dodržovat zásadu, že musíme více energie vydat než přijmout. Ale pokud si někdo neví na začátku rady, tak si klidně může začít vše počítat, alespoň si zjistí, co je jak energeticky hodnotné."

A jak je to s alkoholem, to je také časté téma dietních magazínů.

"Ano, alkohol je opravdu časté téma. Ale u normálního člověka nemá cenu to tak řešit. Pokud budeme vrcholoví sportovci, tak ano, ale pokud s tou naší v uvozovkách dietou chceme žít, a to plnohodnotný život, tak si myslím, že je téměř hloupost všechno najednou odbourat. Pokud si dáme za čas 2 dcl vína nebo 1 pivo, tak nám to zas tak neublíží a alespoň nemáme pocit, že si neodepíráme, a tím nás to vede k tomu, že i ta "dieta" může být příjemná.

Samozřejmě se to nesmí zvrhnout k dvěma lahvím vína a dvaceti pivům, o tom už ani nemluvím. Kromě toho pivo je téměř ideální iontový nápoj na doplnění sacharidů, vitamínu B – dokonce jsem zažil pár lidí, kteří chodili s jedním desetistupňovým pivem do posilovny cvičit, což už je trošku zvláštní. Ale jim to vyhovovalo, nebyli to žádní alkoholici, a když si to srovnáme energeticky, může mít leckterý iontový nápoj více kJ než desítka piva. To jsme zase u toho, že nemá cenu se psychicky stresovat a ubírat si na zábavném plnohodnotném životě.

Závěrem bych ještě podotkl, že zdravé hubnutí je o shození tak 3-4 kilogramů měsíčně. Je-li to víc, už to zase svádí k bungee jumpingu (jojo efekt) a nemá to žádný dlouhodobý efekt a smysl. Pokud to řešíme pomalu a postupně, tak většinou máme za 3–4 měsíce dole to, co chceme."