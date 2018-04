Když udeří meningokok, jde o minuty

Onemocnění je zákeřné především proto, že z plného zdraví může ohrozit život během čtyřiadvaceti hodin. Jen loni podlehlo nákaze šest lidí.

Nemoc se jen obtížně rozeznává od běžných virových onemocnění, jakým je například obyčejná chřipka. I příznaky jsou velmi podobné: nemocný člověk má horečku, je mu nevolno, může i zvracet, bolí ho hlava.

"Průběh onemocnění je velmi rychlý, v lepším případě to může být otázka dnů, v horším pak hodin," řekl Jiří Vondra, mluvčí společnosti Krajská zdravotní, která je provozovatelem nemocnice v Ústí nad Labem, kde zemřela zatím poslední oběť meningokoku.

Nejohroženější jsou děti

Nemoc se šíří výhradně vzdušnou cestou při úzkém kontaktu, například kašlem nebo líbáním. Ohroženi jsou především kojenci, malé děti, protože se mohou nakazit od dospělých, kteří jsou nosiči, aniž by o tom věděli.

Příznaky meningokokové nákazy • vysoká teplota

• zvracení, někdy průjem

• silné bolesti hlavy, ztuhnutí šíje

• ospalost, zmatenost, omdlévání

• drobné krevní podlitiny projevující se jako shluk malých, krvavých teček

Další ohroženou skupinou jsou dospívající mezi patnácti a devatenácti lety, u nichž je rizikový jejich životní styl, který se projevuje zvýšenou fyzickou či psychickou zátěží, ponocováním, pobytem v přeplněných a zakouřených místnostech, střídáním kolektivů, experimentováním s alkoholem či drogami.

Meningokokové onemocnění je invazivní, což znamená, že se infekce šíří velice rychle krví do všech tkání organismu. Bakterie se velice rychle množí, produkují toxiny a vážně poškozují orgány. Choroba se navíc může projevovat různým způsobem. Například malé děti mohou být neklidné, ale také apatické, odmítají pít, mohou i zvracet.

Při onemocnění jde o čas

Pokud dítěti tuhne šíje, přichází prudká bolest hlavy, nebo dokonce upadá do bezvědomí, je to známka kritického stavu. Kožní příznaky, které se projevují jako drobné tečkovité či větší červenofialové skvrnky, jsou vyvolané krvácením do kůže a mohou se objevit až po několika hodinách, či dokonce dnech.

"Když udeří meningokok, jde o čas," varuje Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy v Praze. Rodiče by podle ní neměli v takových případech váhat.

"Má-li nemocný vysokou teplotu, která po podání léků neklesá, a jeví příznaky tohoto závažného onemocnění, okamžitě vyhledejte lékaře. Rychlá a kvalitní odborná pomoc může zachránit život vašeho dítěte," upozorňuje Křížová.

Prevence je v očkování

V České republice se nejčastěji vyskytuje meningokokové onemocnění skupiny B a C. Proti skupině B neexistuje univerzální očkovací sérum, proti skupině C ovšem účinně očkovat lze. Je sice pravda, že v posledních pěti letech převládal meningokok skupiny B, například loni způsobil 71 procent onemocnění, v minulých letech byl ovšem poměr přesně opačný, tedy ve prospěch skupiny C, proti níž existuje protilátka.

"Očkování konjugovanou meningokokovou vakcínou má dvojí účinek," vysvětluje Křížová. "Jednak přímo chrání očkovaného před onemocněním a zároveň snižuje počet nosičů této nebezpečné bakterie v populaci."

Nosičem meningokoků totiž může být kdokoli. "Meningokok se běžně vyskytuje u deseti procent zdravých lidí, kteří žijí s bakterií většinou v symbióze, ale mohou být nebezpeční pro své okolí," upozorňuje Křížová.

Dodává, že si nikdo nemůže být jistý tím, kdy se s nosičem setká. Proto Křížová jednoznačně doporučuje nechat se proti invazivnímu meningokokovému onemocnění očkovat.