Když to Martin nestihne aneb sněhové dobroty z trouby

Hraběnčiny řezy

Tenhle klasický moučník je skvělý k odpolední kávě nebo čaji, když se vrátíte z podzimní procházky. Navíc v něm zužitkujete i jablka ze zahrádky nebo z trhu.

Na těsto:

450 g polohrubé mouky

150 g cukru

250 g Hery

4 žloutky

1/2 prášku do pečiva

Na jablkovou vrstvu:

5 větších jablek

1⁄2 pudinkového prášku

3 lžíce cukru

lžička skořice

Na sněhovou vrstvu:

4 bílky

150 g cukru krupice

1. Smícháme mouku, cukr, Heru, žloutky a prášek do pečiva a vypracujeme těsto. Jednu třetinu dáme do mikrotenového sáčku a dáme vychladit do lednice. Dvě třetiny těsta vyválíme a vyložíme jím vymazaný plech.

2. Jablka nastrouháme na hrubém struhadle, smícháme s pudinkovým práškem, cukrem a skořicí. Rozložíme na těsto.

3. Pak si připravíme sníh: bílky, které mají pokojovou teplotu, ušleháme s cukrem a špetkou soli dotuha. Rozetřeme na jablečnou vrstvu.

4. Nakonec koláč postrouháme vychlazeným těstem (opět použijeme hrubé struhadlo). Pečeme na cca 160°C asi po dobu 25 - 30 minut.

TIP: K jablkům můžeme přidat také mleté vlašské či lískové ořechy, rozinky, brusinky apod.

Citronový koláč se sněhovou čepicí

Tento oblíbený anglosaský moučník přinese díky citrusům do vaší kuchyně trochu letní svěžesti, ale jeho nadýchaná sněhová pokrývka vás zase pomalu přenese do nadcházejícího ročního období.

Na těsto:

200 g hladké mouky

100 g másla

30 g moučkového cukru

1 žloutek

voda podle potřeby

Na náplň:

2 vejce

70 g másla

3 lžíce krupicového cukru

1 vanilkový cukr

2 citrony

Na sněhovou pokrývku:

6 bílků

160 g krupicového cukru

1. Nejdříve si připravíme křehké těsto. Do mouky zapracujeme změklé máslo, cukr a trochu vlažné vody. Vzniklé těsto necháme chvíli v chladu, pak rozválíme a vmáčkneme do kulaté koláčové formy. Nezapomeneme na okraje. Propícháme vidličkou a dáme na deset minut předpéct na 160°C.

2. Mezitím si připravíme krém: vejce šleháme elektrickým šlehačem a postupně přidáme cukr, rozpuštěné máslo a šťávu z citronů. Máme-li chemicky neošetřené citrony, můžeme přidat i nastrouhanou kůru.

3. Dáme asi na dvacet minut do předehřáté trouby. Pak nahoru ozdobně navršíme sníh, který jsme ušlehali ze 3 bílků, do nichž jsme postupně vmíchali cukr. Pomalu dopékáme do lehkého zrůžovění sněhové pokrývky.

Sladké sněhové pusinky

Tohle lehoučké cukroví je sice klasikou mezi vánočním cukrovím, ale upéct si ho můžete třeba na rodinnou oslavu, kde poslouží jako sladká tečka za dobrým obědem. Nejkrásnější jsou pusinky bílé jako padlý sníh, ale můžete je ozdobit třeba cukrářskými perličkami, čokoládovou rýží nebo cákanci čokoládové polevy.

4 bílky

300 g cukru (může být napůl krupice a moučka)

špetka soli

1. Bílky šleháme elektrickým šlehačem a postupně po lžičkách přidáváme krupicový cukr. Pokud jsme použili i moučkový, tak jej vmícháme až nakonec po úplném vyšlehání.

2. Když je hmota tuhá (tvoří špičky a i při otočení nádoby dnem vzhůru nevypadne), přendáme ji do cukrářského sáčku a na plech pokrytý pečicím papírem nastříkáme pusinky.

3. Pečeme chvíli cca na 100° C a potom snížíme teplotu asi na polovinu a pomalu "sušíme", aby pusinky nezhnědly.

TIP: Cukr přidávejte opravdu až po vyšlehání bílků, jinak budou pusinky během pečení ztrácet tvar.