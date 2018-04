Když se do školky chodí s pláčem

7 RAD PRO RODIČE Jak pomoci dětem s učením Máte doma školáka a nechce se učit nebo neví, jak na to? Psycholožka Lucie Tumpachová z Pražské pedagogicko-psychologické poradny z Ohradní ulice v Praze podotýká, že i správnému učení se musí dítě naučit. 1. Nenechte je v tom samotné

Pro děti je učení nová dovednost a tu se musí naučit. Čeká na ně celá řada překážek. Schopnost si něco zapamatovat a naučit se nepřichází rychle a neúspěch děti často odrazuje. Buďte tedy při učení s nimi a stůjte jim oporou. 2. Pomozte dítěti s organizací učení

Děti už znají hodiny, ale těžko se orientují v čase. Tak jako je ve škole rozvrh předmětů, může doma existovat rozvrh odpoledních činností. V něm může být zaznamenána každá pravidelná odpolední aktivita: v kolik hodin se chodí venčit pes, kdy začíná hodina klavíru či skaut a kdy je čas na učení. Není nutné hlídat, jestli přesně v 15.30 dítě zasedá k učení. Když si však ještě pět minut po půl hraje s autíčkem, je třeba ho zřetelně a pevně upozornit, že teď již nastal čas. 3. Projevujte o učivo zájem

Značná část toho, co se děti musí učit, je nebaví. Učení s nezájmem je však jen málo efektivní. Jak to změnit? Sami projevte svůj zájem o látku. Přiznejte, že si například vlastivědu už příliš nepamatujete, a nabídněte potomkovi, že si ji s ním rádi zopakujete, protože vás to zajímá. Například zkuste přeříkat planety sluneční soustavy a nechte dítě, ať vás kontroluje v učebnici. Zkuste soutěžit, kdo si je pamatuje lépe. 4. Naučte děti číst a podtrhávat

Většinou se děti učí čtením ze sešitu a z učebnice. Začněte s dítětem po malých úsecích, třeba jen jedním odstavcem. Hledejte, co je v textu podstatné, co by stálo za zapamatování. Nejdříve o tom mluvte, pak místa v textu znovu vyhledejte a podtrhněte. A neděste se, když se dítěti zpočátku bude zdát důležité vše (nebo nic). 5. Je dobré si dělat výpisky

Mnozí lidé se učí lépe psaním než čtením. Důležité je zapsat jen podstatná hesla, informace, naznačit vztahy. Až se dítě látku naučí, může použít poznámky jako osnovu. Učit se slovíčka bez psaní nejde vůbec. 6. Pomáhá mluvit nahlas

Nestačí jen dát si látku čtením do hlavy. Ve škole při zkoušení bude třeba dát ji zase z hlavy ven. Zkoušejte si vše doma stejně jako u tabule. Buďte laskavými "zkoušejícími". Chvalte dítě, za co se chválit dá (snažte se vždy něco k pochvale najít). Na nedostatky upozorňujte co nejkonkrétněji. 7. Nezapomeňte na odpočinek

V rozvrhu každého odpoledne má být i čas pro volnou činnost. Jestli si chce dvanáctiletá slečna ještě česat panenky, nechte ji. Po učení se potřebuje odreagovat po svém. Že vám se líp relaxuje při aerobiku? Proč ne. Klidně jí ukažte, jak odpočíváte vy, ale dceru nechte vybrat.