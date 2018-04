Když se do hubnutí vloudí stres a kila nejdou dolů. Co dělat?

Prožívám to, co většina lidí, kteří se snaží vylepšit si postavu, ale najednou se hubnutí zastaví. Největší chybou by bylo, kdybych předepsaný postup porušila a například výrazně omezila jídlo.

Hubnutí je běh na dlouhou trať a pokud skutečně chcete zhubnout zdravě a trvale, musíte počítat s tím, že se to prostě někdy zadrhne. Poznala jsem to na vlastní kůži při přípravě seriálu iDNES.cz o formování postavy.

Od počátku cvičení jsem zhubla pět kilo, ale váha se teď už čtrnáct dní nehýbe. Tedy: Za osm týdnů mého snažení jsem se dostala z mírné nadváhy do normální váhy, z původních téměř 70 kilo na 65. Ale podle výživového speciality Petra Havlíčka (tedy i mě), bude ideální, když dám dolů ještě 4 kila.

Viníkem je stres

Když jsem pátrala, čím to je, že se hubnutí zastavilo, vyšla mi jako nejpravděpodobnější příčina stres. Můj otec skončil s velmi vážnou chorobou v nemocnici, což se hodně podepsalo na mém duševním rozpoložení. A také na hubnutí.

Nadále se snažím podle rozpisu, který mi předepsali zkušení odborníci, cvičit třikrát týdně. Ale s jídlem jsem na tom teď hůř. Všimla jsem si, že kvůli stresu nejím tak pravidelně, jak bych měla. Prostě to nestíhám a navíc mi nechutná.

"Buďte ráda, že jste nepřibrala. I to se při stresu mnohým lidem stává," řekl mi při kontrole výživový specialista Havlíček, a zároveň dodal radu: "Snažte se teď chodit spíše na aerobní aktivity a jezte skutečně pravidelně." Pomůže to? "Až opadne stres, začnete znovu hubnout," tvrdí Havlíček.

Proč jdou kila nahoru

Ze stresu jako takového se netloustne. Naopak se metabolismus zrychluje, takže člověk by měl vlastně hubnout.

Kila ale nabíráme proto, že stres zajídáme dobrotami, které nám v tu chvíli přináší slast. Stačí kousek čokolády a náladu máme o poznání lepší a navíc máme i pocit rychlého přísunu energie, kterou tělo vyčerpané stresem potřebuje.

Největší chutě obvykle přepadají vystresované lidi večer, kdy jsou v relativním klidu. A i když je organismus nasycen, žádá si rovněž chuť a pocit, když si něco dobrého vkládáme do úst. Něco takového si lidé, kteří se stravují na ulici, příliš neužijí, protože se na jídlo nesoustředí.

A je tu onen začarovaný kruh. Zdravé a energeticky vyvážené jídlo najednou vytlačíme z jídelníčku a stres zajídáme sladkým a to vede zastavení hubnutí a časem dokonce k opětovnému přibývání na váze.

Dozvěděla jsem se, že mého otce by za pár dní měli z nemonice pustit. Takže zmizí i stres? A shodím ještě pár kilo? Snad se mi to do začátku prázdnin povede.

V příštím díle našeho seriálu o formování postavy vám přineseme jeden z možných redukčních tréninků, které můžete cvičit v posilovně.