Když redaktoři tančí III. aneb Ladovská venkovská rvačka

Národní tanec, česká pýcha, skočná, veselá přátelská polka. Ve skutečnosti jde o zákeřnou rasovinu, při níž tečou kvanta potu a dech se nebezpečně zrychluje.

Hned na úvod pro zpestření a s předpokladem, že základní krok polky v této zemi prostě umí každý, jsme nezačali ve standartním párovém držení, ale Martinovými poskoky stranou, při nichž jsem se já měla skočmo podtáčet pod jeho rukou a svou levici jsem měla elegantně zapřít o slovanský bok.

Když redaktoři tančí II. Aneb loutkové divadlo

Nicméně Martin se vzbouřil a neustále mi utíkal, měl prostě výrazně delší kroky než já. Takže naší první radostí bylo, když se nám podařilo na konci osmi dob se sejít tváří v tvář. Vzájemný pohled do očí nás utvrdil v tom, že není potřeba situaci komentovat, neb se ani jednomu nedostává dechu. Trenér nás instruoval, že při soutěžích u polky platí, kdo skáče víc, tančí lépe. S Martinem tedy soutěže asi vynecháme...

Vzhledem k tomu, že to byla lekce poslední, rozhodl se nás učitel potěšit více variacemi, za což jsme mu v tu chvíli ale vůbec nebyli vděční. Ale nakonec jsme je zvládli všechny a parket velmi furiantsky obtančili. Pokud by však naši taneční dvojici někdo chtěl pozvat na ples, upozorňuji, že my na polku potřebujeme celou taneční plochu pouze pro sebe. Jinak hrozí žánrové scény jako u Ladových obrázků z hospodských rvaček.

Na závěr perlička. Při soutěžích se polka tancuje jen v nižších třídách a řadí se mezi latinskoamerické tance. Představa mě a kolegy v upjatých, lesklých modelech, které latině přísluší, kterak brázdíme taneční sál v rytmu Škoda lásky dodnes funguje jako účinné podzimní antidepresivum.

Taneční lekce proběhly třikrát a přes únavu a vztek na vlastní nemohoucnost musím za oba prohlásit, doufejme, že to tím nekončí.