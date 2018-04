Když při porodu pomáhá dula

Dula zní poněkud cizokrajně, ale není to nic složitého.

"Jde o ženu, která pomáhá rodičce, a to nejen v době porodu, ale i před ním a po něm," vysvětluje Míla Kramná z České asociace dul. Právě tato organizace duly v Česku školí a zároveň je kontaktuje s budoucími rodiči.

Jak to vypadá v praxi? Představte si typickou českou porodnici: na lůžku leží rodící žena, lékař je kdesi na lékařském pokoji, protože není třeba nic řešit, porodní asistentka průběžně kontroluje hned několik rodiček, budoucí otec je poněkud nervózní.

Žena má bolesti, a ač uprostřed lidí, cítí se trochu sama... Pokud s ní bude dula, bude tam celou dobu jen a jen pro ni. Vyslechne její přání, obavy, utěší ji či je sdělí personálu a tak dále.

Vliv na budoucí život

Úkolem dul není řešit zdravotní problémy, či dokonce vést porod, ať už v porodnici či doma. Mohou samozřejmě poradit, pokud je o to žena požádá, ale jejich hlavním zájmem je psychická podpora.

Proč je to tak důležité, když stále existuje nemálo žen, které tvrdí, že prvořadé je pro ně zdraví dítěte a že to, jak se cítily během porodu, je vedlejší? "Některým ženám přijde, že není dobré starat se jen o sebe a ne o dítě, ale tak to není, protože dobrý psychický stav usnadňuje porod," vysvětluje Míla Kramná.

Zkušenosti žen, které rodily s dulami, lze přitom shrnout asi takto: jejich podporu velmi ocenily a šlo o jiný druh péče, než kterou může nabídnout lékař či porodní asistentka.

Kde je najít?

Zatím duly nepůsobí ve všech městech, ale lze se s nimi zkontaktovat právě přes zmíněnou asociaci. Pokud jste se rozhodla, že by dula pro vás byla to pravé, a jeli to možné, promluvte si hned s několika z nich, protože v tomto případě je velmi důležité, aby to byl člověk, který vám takzvaně "sedne".

"Jako je jiná každá maminka, tak ani duly nejsou identické. Porod je intimní a velice křehká událost, kde záleží i na tom nejjemnějším detailu," uvádí na svém webu Kateřina Minková z Litoměřic, jedna z českých dul.

Je proto důležité se duly vyptávat na vše, co vás okolo porodu zajímá, na její zkušenosti, na to, zda ve stejné době nepečuje o další matku, a nehrozí proto, že se k vašemu porodu nedostane, a v neposlední řadě i na cenu za její služby. Ta se pohybuje zhruba okolo dvou tisíc korun za celou péči v době před porodem, během něj i po něm. Také je třeba si ověřit, zda přítomnost duly u porodu umožňuje i vámi vybraná porodnice.