Když partner není nutný: sólo tance pro sólo ženy

1. Bollywood

Vychází z klasického indického tance obohaceného o prvky lidového tance bhangra, latinskoamerických tanců, moderního tance a mnoha dalších stylů.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: Oblečení se doporučuje volnější bavlněné. Chcete-li být stylové, pořiďte si pandžábí – volné kalhoty, přes které se nosí dlouhá halena s krátkými rukávy. Šátek, který je nedílnou součástí pandžábí, poslouží jako šerpa pro zvýraznění pasu.

CO SE NAUČÍTE: U všech variant orientálních tanců si osvojíte řadu přesných pohybů a figur, které budete propojovat do složitějších choreografií.

CO VÁS BUDE BOLET: Při bollywoodu se nijak výrazně nezadýcháte, ale příjemně se rozhýbete. Není to aktivita vhodná na hubnutí, spíš na pobavení a dodání energie.

LEKTORKA NA HLAVNÍ FOTCE: Mirka Gebouská získala titul Miss Orient 2005 a vede hodiny bollywoodu, moderního orientu a orient-aerobiku. Mirka sleduje bollywoodské videoklipy a filmy, kde bere inspiraci.

2. Flamenco

Temperamentní Španělé jistě netančí svůj národní tanec pro dobrou kondici, ale vy můžete. Kromě toho, že je krásný, je i dost fyzicky náročný. Flamencem si třeba rozhodně zlepšíte držení těla.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: Širší delší sukni a přiléhavé tričko. Důležité jsou boty – můžete si pořídit speciální obuv na flamenco, ale stačí i lodičky se širším podpatkem a koženou podrážkou.

CO SE NAUČÍTE: V kurzech pro začátečníky se důraz klade na držení těla, techniku podupů, práci paží a tleskání. Naučíte se základní rytmus tanga a základ sevilán, tradičních španělských tanců.

CO VÁS BUDE BOLET: Flamenco může tančit každá žena, není tu žádné zdravotní omezení. Více zatěžovaná jsou v tomto tanci kolena. Bonus: zpevní svaly zad, paží a nohou.

LEKTORKA NA FOTCE: Ema Ševčíková vede kurzy flamenca a jazz dance v Brně, pořádá jednorázové semináře. Další informace o ní i ostatních lektorkách najdete na www.centrumtance.cz

3. Flirt Dance

Vláčný a svůdný tanec, pro který jistě najdete praktické využití. Jednou z jeho variant je tanec u tyče. Méně odvážné tanečnice ale mohou zůstat při zemi, i tak je to od dost zajímavé.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: Žádné velké triko a šortky – oblečte si to, v čem se už předem budete cítit příjemně žensky. Může to být tílko a sukně, šaty, přiléhavé šortky a top, záleží jen na vás.

CO SE NAUČÍTE: Uvolnit se, bavit se, tančit tak, aby se za vámi na parketu každý otočil. Flirt dance je podle naší lektorky ženskost sama a na hodinách zjistíte, jak být třeskutě sexy i oblečená od hlavy až k patě.

CO VÁS BUDE BOLET: Protáhnete a zaktivujete všechny svaly. Je to fyzicky náročný tanec, tak jako většina ostatních. Navíc povzbudí váš temperament, ženskou rafinovanost a chuť k životu.

LEKTORKA NA FOTCE: Johanka Řezníčková začínala orientálním tancem a přes něj se dostala k flirt dance i k tanci u tyče (pole dance).

4. Step

Taky si při tomhle slově hned představíte Jiřího Korna v neskutečně složitých tanečních variacích? Nebojte, naučit se stepovat může každý, a navíc při stepu spálíte na neuvěřitelné množství kalorií.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: Taneční kalhoty by měly být kratší.

Lektorka vám musí vidět na kotníky. Přineste si i mikinu, ať vám není chladno v pauzách při vysvětlování pozic. Ideální obuv je pevná, na nízkém nebo mírně vyšším podpatku se zakulacenou špičkou.

CO SE NAUČÍTE: Kurz začátečníků nevyžaduje předchozí pohybové zkušenosti. Naučíte se základní úderovou techniku, která se procvičuje na jednoduchých vazbách.

CO VÁS BUDE BOLET: Jednoznačně nohy. Abyste dynamický step něčím vyvážili, doplňte ho jógou nebo pilates.

LEKTORKA NA FOTCE: Petra Kincová je učitelkou na ZUŠ v Blansku a studentkou oboru Taneční pedagogika na JAMU. Stepuje od deseti let a aktivně se věnuje i modernímu tanci.

5. Street Dance

Nemůžete v klidu sedět, když slyšíte hudbu dnešních teenagerů: hip hop, break dance, new style? Pak zkuste dynamický tanec bez přísných pravidel.

CO BUDETE POTŘEBOVAT: Do základní výbavy patří tričko a tepláky (tříčtvrťáky, kraťasy). Během tance se zapotíte, proto doporučujeme vzít si s sebou ručník a pití. Ideálním obutím jsou boty s odpruženou podrážkou, které tlumí nárazy.

CO SE NAUČÍTE: Moderní výrazový tanec na originální hudbu. Street dance má hodně variant, od latinskoamerické po sexy lady dance.

CO VÁS BUDE BOLET: Celé tělo. Street dance je náročný tanec, před ním a po něm je důležité se důkladně protáhnout. Vhodné doplnění je posilovna i běhání na vypracování potřebné výdrže.

LEKTORKA NA FOTCE: "Moje lekce jsou nenáročné, ale efektní variačky ve stylu street dance for ladies. Přijďte si zatancovat a zvednout náladu při některých ze svých oblíbených písniček!" zve vás Martina Panochová, která pořádá lekce pro děti i dospělé.