Když pacienti netuší, co lékař říká

PROČ SI LÉKAŘI A PACIENTI NEROZUMÍ? JAK Z TOHO VEN? • David Rath, prezident České lékařské komory:

"Problém musíme hledat už na lékařských fakultách, kde se budoucí kolegové učí mnoho nepotřebného, ale o komunikaci s pacientem se toho dozvědí velmi málo." • Eva Králíková, lékařka, protikuřácká poradna:

"Určitě je vina na obou stranách. Pacient má právo být informován, a to tak, aby informaci rozuměl. Dokud mu něco není zcela jasné, měl by se ptát. I když teoreticky hrozí také opačný extrém - nekonečné vyptávání - domnívám se, že v praxi je to spíš naopak. Ráda bych vyzvala každého, komu není jasné něco z toho, co mu říká jeho lékař, aby se znovu zeptal. Není to žádná ostuda - lékař jistě zase nezná žargon truhlářů či jiných profesí." • Martin Holcát, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Praha:

"Je zapotřebí vzdělávat jak doktory, tak pacienty. Jsou potřeba komunikační kurzy pro mediky, lékaře i sestry. V naší nemocnici pořádáme něco podobného pro ošetřovatele. Ale k dialogu jsou zapotřebí vždycky dva. Sebelépe komunikující lékař nic nevysvětlí, když pacient nechce, sice poslouchá, ale ‚neslyší', a nemyslím teď na poruchu sluchu."