Když naše tělo říká: Já tě chci!

Pozor, přichází potenciální objekt zájmu. Ze všeho nejdřív se postaví do pozoru čichové buňky a souběžně s nimi oči. Není však až tak důležité, zda dotyčný má na bradě smyslný třídenní vous a dotyčná míry 90­-60­-90, ba nehraje příliš velkou roli ani to, že má protějšek kladné charakterové vlastnosti.



To, proč nás někdo přitahuje víc než jiný, záleží kromě jiného na paměťových stopách uložených hluboko v našem podvědomí. A do nich se mnohdy otiskl třeba náš otec či matka nebo prostě někdo, koho jsme milovali dříve. Co na tom, že to byl třeba alkoholik. I agresivita může ženám imponovat.



Nevěra alias množení genů



Muž vnímá sex jinak než žena. Jak říká gynekolog a sexuolog Zlatko Pastor z pražského centra GONA: Zatímco ženy potřebují cit, muži jsou ochotni "jít na věc" i bez něj. Muž je biologicky předurčen k tomu, aby měl více partnerek (vědecky se tomu říká: potřeba rozmnožovat své geny, laicky: nevěra). Naopak žena snáze zůstane u jednoho partnera, který jí plodí děti. Zřejmě i proto na ni působí profesní postavení a bohatství jako sexuální vnada. Magnetická síla sexu není výsadou lidí. Postavte samečka myši před mříž nabitou elektřinou ­

Lidská sexualita

* muž je biologicky předurčen k tomu, aby měl více partnerek

* žena snáze zůstane věrná jednomu partnerovi

* muži jsou na vrcholu sexuální aktivity kolem 18­ až 20 let

* vrchol sexuální aktivity žen přichází až kolem třicítky

* polovina mužů a třetina žen potřebuje sex i po šedesátce, naopak 37 procent dospělých Čechů vůbec nesouloží

* láska nemá se sexualitou mnoho společného

Láska i bez sexu





a uvidí-li za ní samičku připravenou k páření, zdolá ji. Zvláštností lidí je, že muži netuší, kdy je žena plodná. Zatímco i ten nejprimitivnější sameček pozná podle různých znaků, že je samička připravena k oplodnění, lidstvo to má s množením těžší. I když se muž strefí do správných dnů, čeká jeho spermie ještě strastiplná cesta. Jen několik stovek z tří set milionů spermií se dokáže dostat do vejcovodu, kde ještě musí najít vajíčko.Sexuální chuť a frekvence pohlavních styků je dána individuálním založením každého z nás a vadí to jen tehdy, když se sejdou dva extrémy v jednom manželském loži. Někdo je prostě k sexu chladnější, někdo si může nést v paměti různá traumata z dětství, některé ženy ochladnou po porodu, čímž jejich organismus dává najevo, že je uspokojen momentálním splněním rozmnožovací role. Sexuální výkon nicméně patří k sebevědomí muže a dobře se na tom vydělává. Podle údajů Světové zdravotnické organizace vyvíjí dalších dvaadvacet farmaceutických koncernů léky na erekci. Ale pozor, abyste nebyli po zhlédnutí neobyčejných sexuálních výkonů v televizi zbytečně frustrováni něčím, co je v praxi docela jinak: vězte, že průměrná soulož ve skutečnosti trvá pět minut, muž má při ní jednu ejakulaci a třetina žen ani jeden orgasmus. A ještě něco: když po sobě dva partneři málo touží, může to sice naznačovat nějaký problém, ale nemusí to být konec lásky.

Co ohrožuje ženu a muže



V ordinaci lékařů se občas objevují manželky osmdesátiletých mužů. Žádají jediné: "Aby jim už jejich manžel dal pokoj." Jak říkají sexuologové, lidská sexualita končí až smrtí. Stejně jako plodnost je však třeba ji hýčkat.



Nic naplat: ženy jsou na vrcholu sexuální aktivity kolem třicítky, muži kolem osmnácti až dvaceti let. Pak už to jde (lehce) dolů. A takzvaná druhá míza u stárnoucích mužů? Z biologického hlediska je to nesmysl. Jak říká doktor Zlatko Pastor, je to spíš jakási nostalgie, aby si člověk ještě užil. Bohužel, někdy si užívá s jinou. Jeho dosavadní partnerka má v té chvíli jiné starosti: kvůli menopauze (definitivnímu konci plodnosti, jež rapidně klesá po 35. roku věku) jí ubývá estrogenů, mění se postava, pleť i vlasy. Úbytek hormonů má na svědomí i slabší zvlhčování pochvy, takže sexuální styk může bolet. K tomu přičtěme návaly potu, motání a bolesti hlavy ­ kde je pak místo pro vášeň? Existuje hormonální léčba, má však více vedlejších účinků, než se původně soudilo, a je třeba ji ordinovat opatrně. Muži to mají v tomto směru lehčí: v padesáti či šedesáti rozhodně netrpí ztrátou libida a nějaké návaly jsou jim neznámé. I muži (někteří) sice mají svou andropauzu, víc než sexuální chuť však trpí třeba paměť. Ale i zde platí: rozhodující je, jak se cítíme. Ani menopauza netrvá věčně a intimní život je hezký i ve stáří.



Sexu svědčí pohyb



Únava a stres vadí. Rozumí se stres jako nepohoda, nikoli život na plný výkon, který naopak organismu svědčí. "V přírodě nikdy nedochází na sex v průběhu boje či za těžkého hladu," říká René Skoumal z brněnského Urocentra. A líčí typický příklad: "Jeden můj pacient pracuje jako asistent významného úředníka v Bruselu. Má mladou ženu a velmi mu záleží na tom, aby podal doma "výkon". V pátek je ještě v Bruselu, poté cesta na letiště a v Praze přesun autem do Brna. I když si vezme léky na erekci, nedokáže manželku v pátek uspokojit. V tomto případě pomůže banální rada ­ nechat sex na sobotu. Ale jinak vyřeší většinu problémů úprava životosprávy: dostatek spánku a fyzická aktivita, třeba jen delší procházka," radí lékař. Ale pozor: "přepracovanost" partnera a "migrény" patrnerky mohou někdy maskovat ztrátu sexuálního zájmu.



Kouření vadí, alkohol někdy prospívá



Kouření prostě škodí. Tentokrát hlavně mužům. Dokonce tolik, že se v některých zemích na krabičky cigaret píše: Kouření vyvolává impotenci. Nikotin ucpává a ničí cévy hlavně v malé pánvi a penisu a je velký rozdíl, zda člověk kouří pět, nebo 15 cigaret denně. Naopak i ten, kdo dlouho kouřil, se může po snížení počtu cigaret těšit na zlepšení erekce. A alkohol? V menších dávkách sexu spíše prospívá, protože povzbuzuje libido, ve větších dávkách působí hypnoticky a uspává. Že by ohrožoval plodnost, to jsou jen spekulace. U žen je alkohol rizikový pro vznik rakoviny prsu i čípku.



Porucha erekce: předzvěst infarktu!



Mnoho lidí si myslí, že když něco neklape v sexu, je to věc psychiky. Někdy ano, a nemusí to být jen partnerské hádky. Stačí léčba deprese ­ a antidepresiva utlumí vše včetně chuti na milování. Jinak je ale mnohé podmíněno fyzicky. Ženám mohou například život znepříjemňovat různé vyrážky či výtoky, jejichž příčinou bývají virové infekce, hormonální změny nebo třeba užívání antibiotik. Dlouhodobé následky, jež ubíjejí sexuální chuť, mohou mít také různé operace v břišní dutině, porod císařským řezem či nástřih hráze během porodu. Mnohem zranitelnější je však muž. Erekci škodí zejména nemoci cév. Protože cévy v malé pánvi a hlavně v penisu patří k nejzranitelnějším v těle, bývá často právě porucha erekce vůbec první předzvěstí infarktu. Stejně tak bývá prvním projevem cukrovky či vysokého tlaku. A pozor: i léky, které se na léčbu těchto chorob používají, zejména jejich starší typy, mohou vyvolávat poruchy erekce. Někdy stačí vyměnit je za novější. Stejně tak mohou erekci komplikovat onemocnění prostaty. Mladším mužům se může prostata zanítit, ale léčba pomůže.



Pozor na bolest



Pro plodnost mají klíčový význam varlata, v nichž se tvoří spermie. Musí být uložena mimo dutinu břišní. René Skoumal však říká: "I dnes se bohužel setkávám s pacienty, kterým nikdo do třiceti let nezjistil, že mají nesestouplé varle." Podobně mohou ohrozit plodnost některé infekční choroby (hlavně příušnice po pubertě) či neléčený zánět nadvarlete. Při některých aktivitách, třeba při jízdě na kole, ale též při souloži nebo prostě jen tak, může začít jedno varle prudce bolet. Způsobí to většinou pootočení varlete kolem osy semenného provazce a je nutné okamžitě vyhledat lékaře. Bez operace do několika hodin se totiž zastaví přítok krve a varle odumře.