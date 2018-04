Když máte dost tradičních vanilkových rohlíčků, upečte některé moderní cukroví

Banánové muffiny

* 150 g hladké mouky

* 50 g másla

* 75 g hnědého cukru

* 2 celá vejce

* 150 g ovesných vloček

* 1 prášek do pečiva

* 2 banány

Na ozdobu:

* 50 g bílé čokolády

* barevné sypání

1. Vejce vyšleháme s cukrem, přidáme změklé máslo a vyšleháme do pěny. Mouku smícháme s práškem do pečiva a přidáme ke směsi. Banán nakrájíme na malé kostičky a spolu s vločkami přimícháme do těsta. Pokud jsou banány příliš tvrdé, je lepší přidat trochu mléka.

2. Těstem naplníme papírové košíčky a naskládáme na plech. Pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 15 minut. Muffiny necháme vychladnout a povrch ozdobíme rozpuštěnou čokoládou a posypeme barevným sypáním.

Máslové koláčky

* 100 g másla

* 100 g sádla

* 100 g moučkového cukru

* 2 žloutky

* 280 g hladké mouky

Na ozdobu:

* rybízová marmeláda

* mandle

1. Změklé máslo a sádlo smícháme s moučkovým cukrem a společně utřeme do pěny. Přidáme žloutky a pokračujeme v míchání. Přimícháme hladkou mouku a vypracujeme v hladké těsto. Necháme ho v lednici odpočinout.

2. Z těsta tvoříme kuličky, do kterých opačnou stranou vařečky uděláme důlky. Naplníme je marmeládou, do které zapíchneme mandličku. Přendáme na plech a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 10 minut. Upečené koláčky necháme vychladnout a poté je lehce pocukrujeme.

Vánoční kytičky

* 150 g hladké mouky

* 50 g mandlí

* 100 g másla

* 50 g moučkového cukru

* špetka soli

* 1 celé vejce na potření

Drobenka:

* 50 g hrubé mouky

* 50 g moučkového cukru

* 25 g másla

* špetka skořice

1. Hladkou mouku nasypeme do mísy, přidáme nastrouhané mandle, moučkový cukr a sůl. Směs promícháme a přidáme změklé máslo a vejce. Vypracujeme v hladké těsto, které necháme v lednici odpočinout.

2. Mezitím si připravíme drobenku. Hrubou mouku smícháme s cukrem a skořicí a poté přidáme změklé máslo. Rukou vypracujeme drobenku.

3. Z těsta vykrajujeme kytičky, naskládáme je na plech, který jsme vyložili pečicím papírem, posypeme drobenkou a pečeme v troubě při teplotě 165 °C asi 25 minut do růžova. Přendáme na vál a necháme vychladnout. Po vychladnutí můžeme zdobit dle fantazie.

Ořechová kolečka

* 150 g másla

* 150 g polohrubé mouky

* 150 g mletých lískových ořechů

* 150 g moučkového cukru

* 2 bílky

Krém:

* 50 g mletých ořechů

* 50 g másla

* 50 g moučkového cukru

* vlašské ořechy na ozdobu

1. V míse smícháme mouku s mletými ořechy, moučkovým cukrem a změklým máslem. Promícháme, přidáme bílky a vypracujeme v hladké těsto. Necháme chvíli odležet a poté vyválíme plát, ze kterého vykrajujeme kolečka. Skládáme je na plech a pečeme v troubě při teplotě 170 °C asi 12 minut. Ještě teplé sundáme z plechu a necháme vychladnout.

2. Mezitím si připravíme krém. Změklé máslo smícháme s moučkovým cukrem a ořechy a vyšleháme v krém. Na kolečka stříkáme krém, do kterého zapíchneme oříšek. Necháme zaschnout, než kolečka naskládáme do krabičky. Cukroví necháme alespoň 14 dnů odležet.

Cookies z kokosu a vloček

* 250 g ovesných vloček

* 125 g strouhaného kokosu

* 200 g rostlinného tuku

* 65 g třtinového cukru

* 2 celá vejce

* 250 g polohrubé mouky

* 1/2 kávové lžičky jedlé sody

* 1 kávová lžička skořice

* 3 až 4 polévkové lžíce mléka

* 50 g mléčné čokolády

1. Ovesné vločky smícháme se strouhaným kokosem a opražíme je na suché pánvi. Tuk vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme vejce, skořici, mléko a sodu. Promícháme a přidáme mouku a znovu promícháme. Na plech lžičkou sázíme hrudky a pečeme v troubě rozehřáté na 180 °C asi 12 minut. Po vychladnutí část namočíme do rozpuštěné čokolády.

Kolečka zdobená ořechovou pěnou a ořechem

* 300 g hladké mouky

* 200 g hery

* 80 g moučkového cukru

* 2 celá vejce

Náplň:

* 2 bílky

* 100 g moučkového cukru

* 100 g strouhaných vlašských ořechů

* lískové ořechy na zdobení

1. Mouku smícháme se změklým tukem a moučkovým cukrem a propracujeme. Přidáme vejce, dobře promícháme a vypracujeme hladké těsto. Necháme v lednici odpočinout. Těsto vyválíme na 3 mm silný plát a vykrajujeme malá kolečka. Naskládáme na plech a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 10 minut do růžova. Upečené koláčky přendáme na vál nebo pracovní desku a necháme vychladnout.

2. Mezitím si připravíme náplň. Bílky ušleháme s cukrem do pěny a pak přidáme najemno nastrouhané ořechy. Pěnu přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou a stříkáme ji na kolečka, nakonec ozdobíme oříšky. Necháme na desce zaschnout.

Čokoládové koláčky

* 9 žloutků

* 400 ml šlehačky

* 60 g hladké mouky

* trochu citronové kůry

* 200 g mléčné čokolády

* 200 g cukru krystal

* 50 g másla

Zdobení:

* rybízová marmeláda

* kandované ovoce

1. V kastrůlku smícháme žloutky se smetanou a citronovou kůrou a dobře promícháme. Ohřejeme, ale kontrolujeme, aby se smetana nezačala vařit, jinak se žloutky srazí. Do teplé směsi přimícháme mouku a nastrouhanou čokoládu. Stále nahříváme, dokud směs nezhoustne. Odstavíme a přimícháme cukr a máslo. Necháme vychladnout, přendáme na plech vyložený pečicím papírem a tvoříme kolečka dvou velikostí. Pečeme při teplotě 180 °C asi 12 minut.

2. Vychladlé koláčky slepíme marmeládou a na vrchní kolečko přilepíme troškou marmelády kandovanou višeň. Koláčky můžeme ihned podávat.

Plněná srdíčka

* 280 g hladké mouky

* 125 g cukru krystal

* 140 g másla

* špetka citronové kůry

Náplň:

* 1 žloutek

* 80 g moučkového cukru

* 1 kávová lžička rumu

1. Hladkou mouku nasypeme do mísy, přidáme cukr, nakrájený tuk a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Vypracujeme v hladké těsto, které zabalíme do fólie a necháme v lednici odpočinout. Těsto vyválíme na 3mm plát, ze kterého vykrajujeme dvě velikosti srdíček. Přendáme na plech vyložený peč. papírem a pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 10 minut do růžova a necháme vychladnout.

2. Mezitím v misce smícháme žloutek s cukrem a rumem a metlou vymícháme hustší náplň. Lžičkou dáváme trochu náplně na větší srdíčko a přiklopíme menším a na malé dáme také trochu náplně. Povrch ozdobíme a necháme zaschnout.

Tip

Srdíčka můžeme slepovat i jakýmkoliv krémem, který nám při pečení zbyl, a ozdobit je můžeme i jiným druhem cukrářského zdobení - stříbrnými kuličkami či marcipánovými srdíčky.

Rumové koláčky

* 120 g hladké mouky

* 120 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 60 g mletých ořechů

* lískové ořechy na ozdobu

Krém:

* 150 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 2 polévkové lžíce rumu

* 3 lžičky kakaa

Poleva:

* 250 g moučkového cukru

* 3 polévkové lžíce rumu

* 1 polévková lžíce citronové šťávy

1. Mouku nasypeme do mísy, přidáme cukr, mleté ořechy a změklé máslo. Vypracujeme v hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme v lednici odpočinout. Těsto poté vyválíme na 3 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme kolečka. Naskládáme je na peč. papírem vyložený plech a pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 10 minut do růžova. Kolečka necháme vychladnout.

2. Změklé máslo vyšleháme společně s cukrem, kakaem a rumem do pěny. Přendáme do cukrářského sáčku a krémem zdobíme kolečka. Přelijeme polevou, kterou jsme si připravili smícháním cukru s rumem a citronovou šťávou. Navrch můžeme ještě posadit lískový oříšek. náš Místo ledové polevy s rumem můžeme kolečka tip ozdobit oloupanými mandlemi.

Americké cookies Sušenky, které milují dnes už nejen Američané, se ochucují mnoha ingrediencemi. Nejpopulárnější jsou zajisté ty s čokoládou. Nalámat do nich můžete klidně i figurky, ale nejlepšího výsledku dosáhnete s čokoládou se sedmdesátiprocentním podílem kakaa. Pokud ji milujete, určitě to oceníte. Do cookies ale můžete „schovat“ i spoustu dalších dobrot. Třeba sušené chipsy z banánů nebo kokosu. Ani u sušeného ovoce totiž nemusíte zůstat jen u tradičních rozinek. Co třeba do těsta zamíchat sušené (nesířené) meruňky, české jablečné či hruškové křížaly nebo kostky ananasu? Nebo různé druhy ořechů a semínek? Vyzkoušejte třeba pražená slunečnicová semínka nebo sezam. Jestli vám tohle všechno připomíná Čapkova pejska a kočičku, jste na správné stopě. Experimentování je u těchto sušenek dovoleno. A když se vám nechce do pečení, kupte si hotové - prodávají je v každém supermarketu a dnes už i v biokvalitě.

Zázvorové cookies se švestkami

* 220 g špaldové mouky

* 100 ml oleje

* 100 g sušených švestek

* 30 g třtinového cukru

* 5 polévkových lžic medu

* 2 polévkové lžíce citronové šťávy

* 40 g čerstvého zázvoru

* 1/2 kávové lžičky prášku do pečiva

Špaldovou mouku nasypeme do misky, přidáme prášek do pečiva, třtinový cukr, najemno nastrouhaný čerstvý kořen zázvoru a promícháme. Přidáme olej s citronovou šťávou a medem. Vše vypracujeme v těsto. Sušené švestky nakrájíme na malé kostičky a přimícháme do těsta. Na plechu vyloženém pečicím papírem tvoříme malé hromádky, které pečeme v troubě rozehřáté na 180 °C asi 15 minut. Upečené cookies přendáme na vál a necháme vychladnout.