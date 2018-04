Když má čaj zelenou, náš organismus jásá

nikdy ho není dost. Tvrdil to alespoň čínský milovník čaje, poeta a mudrc Tchien I-cheng. Pokud chce Evropan kráčet v jeho stopách, musí nejprve přivyknout drsné a neobvyklé chuti tohoto nápoje.Zelený čaj se pije neslazený arituálem je nejen jeho příprava, ale i sám nákup. Opravdový znalec by si jej kupříkladu nikdy nekoupil v samoobsluze naporcovaný v sáčcích. Ví, jak příjemné je vypravit se pro něj do čajovny, vybraný druh tam nejprve ochutnat, pohovořit o něm s odborníkem a pak si jej navážený odnést domů. Zelený čaj nepochází ze zvláštního druhu rostliny, ale vzniká rozdílnou úpravou čajových lístků. Zatímco u černých čajů procházejí lístky fermentací, zelený čaj vzniká napařováním čerstvě sklizených lístků v horké páře a jejich následným svinutím. Lístky čínského čaje Gunpowder Green například vypadají jako zelenošedé zavinuté kuličky. Anglickým kolonistům připomínaly střelný prach a odtud dostal tento vynikající čaj i své jméno. Jiný známý čínský zelený čaj se jmenuje ChunMee. V čínských restauracích vám nabídnou i zelený čaj ovoněný pravými jasmínovými kvítky. Velmi rozdílné jsou japonské zelené čaje, které mají výraznější chuť. Sencha se připravuje zdlouhých zelených lístků a připomíná zelené nudle. Je lehký a hodí se pro každodenní pití. Bancha má malý obsah kofeinu a pije se studený. Matcha je prvotřídní práškovitý čaj, mletý ručně v kamenných mlýncích pro čajové obřady. Je kalný, sytě zelený a silně aromatický. Populární je i genmaicha, což je sencha smíchaná s opraženými zrníčky neloupané rýže nebo také kukuřicí. Na polovině cesty mezi černými a zelenými čaji je oolong, vyráběný na severovýchodě Číny a na Tchaj -wanu. Fermentuje se jen krátce, aby měl nahnědlou barvu. Chuťově leží mezi klasickým černým čajem a hořce svíravým zeleným. Vynikající je například Formosa Oolong. Vyluhovaný čaj má nazelenalou nebo nažloutlou barvu a nezvyklou svíravou chuť. Některé druhy mají i výrazně povzbuzující účinky. To má na svědomí kofein, jehož obsah může v zeleném čaji dosáhnout až 7 procent obsahu, tedy podstatně více než u u černých čajů, kde je průměrná hodnota něco přes čtyři procenta. Zelený Lung Jing má například 5,6 procenta kofeinu. Asi 80 procent kofeinu se vyluhuje hned v první půl minutě. Při použití 12,5 g průměrného zeleného čaje na 1 litr vody bude tedy šálek čaje o obsahu 20 ml obsahovat asi 60 mg kofeinu, což představuje poloviční množství než u standardní sedmigramové kávy. Pozoruhodné jsou i další látky, které zelené čaje v různém množství obsahují. Například katechin může v některých případech omezovat rakovinné bujení v trávicím ústrojí a játrech, další látky snižují krevní tlak, hladinu cukrů v krvi, brání vzniku zubního kazu a zpomalují stárnutí.* I. Kramerová: Všechny čaje Číny Internetové čajomilcovy stránky tuto publikaci označují za jednu z čajových biblí".* K. Valter: Vše o čaji pro čajomily Až chorobně detailní popis mnoha druhů čajů různých zemí, výrobních postupů a chutí..."* Sóšicu Sen XV.: Cesta čaje, mysl čaje O praxi a filozofii spojené s japonskou Cestou čaje včetně detailního popisu japonského čajového obřadu.Recept pochází z Maroka, ale svou vůní připomíná první sněženky vykukující nad zemí. Použijte 4 lžičky zeleného čínského čaje, které smícháte s 2 lžičkami sušené máty. Směs zalijte půl litrem horké, ale ne vroucí vody - asi 90 stupňů a nechte 3 minuty louhovat. Silně oslaďte a pijte ze sklenic. Nezapomeňte! Při přípravě čaje nikdy nepoužívejte kovové nádobí ani takzvané ponorné vajíčko. Nádoba nesmí být mastná a měla by se používat pouze na čaj. A konečně - čaj se nesmí nikdy vařit.