Když léto, tak wellness, shodly se herečka, zpěvačka i harfenistka

Herečka Zdeňka Žádníková

Změní příchod léta nějak váš přístup k pohybu?

Změna je to radikální, doma se prakticky přestěhujeme na zahradu a auto měníme za kola. Daleko více chodíme pěšky, dcery chodí spát vylítané.

Co v létě děláte pro svou kondici, zdraví, postavu nebo dobrou pohodu?

Už to slunce po ránu dělá pohodu samo o sobě, vstávání do tmy je nepříjemné. Letos jsem svému muži slíbila, že s ním začnu víc hrát tenis, ale jinak chodím cvičit nebo běhat stejně jako během roku, a to nárazově, většinou, když jsou holky ve škole a já nezkouším. Bydlíme na Dobříši, kde je skvělé sportovní zázemí, kluby, fitka, takže je z čeho vybírat.

Váš "tajný" tip na úžasný letní wellness zážitek?

Je naprosto konkrétní: Harrachov, hotel Sklář, túra k Mumlavským vodopádům, bazén a poté masáž u Lukáše. Postupně se u něj vystřídáme celá rodina.

Zpěvačka Bára Basiková

Změní příchod léta nějak váš přístup k pohybu?

Už před příchodem léta měním jídelníček a snažím se mít víc pohybu. Ale nejpodstatnější jsou pro mne terapie ve studiu Pretty Woman Figure v Praze na Andělu, kam už mnoho let docházím a využívám norskou metodu bailine, hubnutí pomocí přístrojů. A funguje to skvěle. A pak přijdou na řadu procházky, výlety, plavání a letní sporty. Se třemi dětmi to jde samo.

Co v létě děláte pro svou kondici, zdraví, postavu nebo dobrou pohodu?

Především si každoročně užívám volna, prázdnin a své početné rodiny. Cestujeme nebo trávíme čas na venkově, jím hodně ovoce a zmrzliny, peču koláče s drobenkou, zavařuji marmelády a užívám si sluníčka, které mě nabíjí.

Váš "tajný" tip na úžasný letní wellness zážitek?

Není tajný, ale naopak ho velmi ráda zveřejním: týdenní pobyt v lázních Felicitas v Poděbradech. Velice příjemný hotel, intimita a soukromí, milý personál a báječné procedury. Je jich tolik, že jsem ani všechny nestačila vyzkoušet, tak tam na podzim pojedu znovu. Doporučuji všem unaveným ženám.

Jaký vliv má to, že jste opět matkou malého dítěte,na váš životní styl? Máte čas věnovat se sobě a svému tělu tak, jak byste si přála?

První rok Tedíčkova života (synovi byl v dubnu rok) jsem neměla čas téměř na nic jiného než na kojení, mazlení, přebalování, koupání, chování a uspávání. Takže jsem absolutně vypustila jakékoli jiné činnosti, především ty, které by se týkaly péče o tělo nebo vlasy, a odbývala se. Ale od jeho prvních narozenin, kdy jsem také skončila s kojením, jsem najala báječnou chůvu a Tedíčka zapsala na jeden den v týdnu do jesliček,takže jsem zase mohla začít secvičením a vrátit se k normálnímu stylu života. Protože mít děti je sice nádherné a smysluplné, ale člověk se nesmí obětovat tak, aby zapomínal na sebe a své potřeby, zájmy, koníčky a přátele. Každá maminka by si vždycky měla najít chvíli jen pro sebe, aby si odpočinula a načerpala síly. Jedině tak bude zase usměvavá a plná energie.

Harfenistka Kateřina Englichová

Změní příchod léta nějak váš přístup k pohybu?

Určitě. O víkendu bylo krásně, a tak jsme vyrazili s rodinou na celodenní výlet do údolí Šárky. Už jsem také letos vytáhla kolo a kolečkové brusle...

Co v létě děláte pro svou kondici, zdraví, postavu nebo dobrou pohodu?

Snažím se alespoň trochu hýbat. Jezdím na kole, plavu, věnuji se turistice. Ale k létu patří taky grilování na zahradě... Takže se to všechno vzájemně pěkně kompenzuje.

Váš "tajný" tip na úžasný letní wellness zážitek?

Já si dělám wellness zážitky po celý rok. Chodím pravidelně na masáže a do solné jeskyně. Chodila jsem i na jógu, ale tu teď nějak zanedbávám, alespoň si ji občas zacvičím doma. A v červnu jedu na "dámskou jízdu" na wellness víkend do Poděbrad."

Moderátorka Lucie Výborná

Změní příchod léta nějak váš přístup k pohybu?

Razantně. Jsem outdoorový tip a celou zimu se těším na lezení na pískovcích, jezdění na kolečkových bruslích a na jachting.

Co v létě děláte pro svou kondici, zdraví, postavu nebo dobrou pohodu?

Lezu po skalách, bruslím a jezdím na lodi.

Váš "tajný" tip na úžasný letní wellness zážitek?

Surfing. Letos jsem se během dovolené začala učit a bylo to senzační! Kromě toho se neplánovaně dostavil úbytek několika kilogramů. V Evropě se dá krásně jezdit ve Francii, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech a je to sport, který krásně zaměstná celé tělo. Pozor, neplést s windsurfingem!

Instruktorka aerobiku Radka Hanáková

Pohyb a léto patří neodmyslitelně k sobě i podle Radky Hanákové, zakladatelky Akademie aerobiku, sportovní instruktorky a mistryně světa ve sportovním aerobiku."Sportování v létě venku je podle mého názoru zábavnější než v hale či v tělocvičně. A to přitom nedám dopustit na aerobik či power jógu," přiznává.

Když je hezky, dá se podle ní pod širým nebem cvičit a sportovat na jakýkoliv způsob. Od tai-chi přes běh, kolečkové brusle, kolo, plavání, kolektivní hry až po posilování s vlastním tělem nebo s přírodními pomůckami v lese.

Sama si ke cvičení v tělocvičně v letní sezoně přidává běh přírodou, zakončený posilováním a protažením v parku na lavičce.

"S příchodem jara se do mě vlévá více energie, takže běhám, jezdím na kole, hraju golf," vyjmenovává Radka Hanáková aktivity, které do jejího života přinese hezké počasí. "Jsem co nejvíc na čerstvém vzduchu. V tělocvičně mi zůstanou jen pravidelné