Když je buzení věda

Každý to jistě zná: budík začne zvonit v tu nejnevhodnější chvíli, právě když se nám zdá nějaký krásný sen. Jak to ale udělat, aby budík zazvonil v momentu, kdy jsme skoro v bdělém stavu? Řešení našli vývojáři společností Axbo a Sleeptracker. Ač používají stejný princip, každý na to jde trochu jinak.

Budík Axbo je sám o sobě krásný. Jednoduchý design, matná bílá barva a elegantní postupné podsvícení by samo o sobě stačilo, abychom tento budík doporučili. Jenže to je jen slupka, pod kterou se skrývají nevídané sofistikované funkce. Budík totiž umí díky lehkým a měkkým bezdrátovým náramkům poznat, v jaké fázi spánku se nacházíme a pro vzbuzení volí tu část (nazývaná REM), která je nejblíže bdělému stavu.

Pokud si tedy na budíku nastavíme čas buzení mezi půl sedmou až sedmou hodinou, tak Axbo vybere ten nejvhodnější moment, kdy jsme v REM fázi spánku a nikoliv v hlubokém snu, a pak nás vzbudí předem vybranou příjemnou melodií. Dva náramky umožní samostatně budit dvě osoby. Další zajímavou funkcí je možnost odeslat všechna zaznamenaná data do počítače, která v něm pak můžeme analyzovat. A nakonec, Axbo nás umí se speciálními melodiemi i uspat. To vše za 5000 korun.

Podobné funkce za nižší cenu nabízí i hodinky Sleeptracker PRO. V jejich případě se ale jedná o náramkové hodinky, které používají stejný algoritmus jako budík Axbo. Spánkový režim si lze prohlížet hned na displeji hodinek a vedle melodie dokáží budit i vibracemi. To je docela příjemný a překvapivě účinný způsob. Někomu ale může vadit mít poměrně těžké hodinky celou noc na zápěstí. Hodinky Sleeptracker PRO stojí 3500 korun.

Další budíky v našem výběru již nedisponují tak sofistikovanými funkcemi, jako je sledování našeho spánku, přesto to rozhodně obyčejné budíky nejsou. Philips AJ3600 a Hyundai RAC 878 patří mezi radiobudíky a hlavním jejich lákadlem je integrovaný projektor. Ten umožňuje sledovat čas nejenom na displeji budíku, ale i na stěně nebo na stropě místnosti.

Především v noci, když je člověk rozespalý, je velkými číslicemi promítnutý čas na stěně jistě mnohem lépe čitelný, než při mžouravém pohledu na drobný displej budíku. U obou přístrojů je promítaný obraz velmi kvalitní, jasný a dobře čitelný přes celou místnost.

V obou případech si můžeme zvolit, zda se necháme budit obligátním pípáním, nebo zvolíme oblíbenou radiovou stanici. Philips má lepší zvuk rádia, ale ani Hyundai rozhodně nezklame. Ovšem jeho maximálně futuristický design se nemusí líbit každému. To Philips ukazuje, jak má vypadat účelný a moderní design. Philips boduje i tím, že jej lze používat nezávisle na elektrické síti. Hyundai vrací úder cenovkou, která je poloviční, než v případě Philipsu. Za něj si obchodníci účtují zhruba 900 korun, Hyundai stojí 450 korun.

Tak dobrou noc a ještě lepší ráno!