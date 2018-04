Když dětské oči potřebují brýle...

Přes pět tisíc pacientů ročně se podrobí vyšetření v Centru zrakových vad v pražské Fakultní nemocnici Motol. A mezi nimi i nemálo dětí včetně těch nejmenších.

"Věnujeme se pacientům všech věkových kategorií, nejen dospělým. Dokážeme odhalit oční vadu i u batolat a kojenců," řekla vedoucí lékařka centra Jitka Řehořová. U dětí podle ní platí to samé co u dospělých - přijďte včas.

Na co si dát pozor

Někteří rodiče svému miminku svítí u hlavy baterkou a čekají, jestli se otočí. Ve většině případů jsou tyto obavy rodičů zbytečné a dospělí časem přestávají své děti zkoušet.

"Je však dobré na své obavy nezapomínat a dítěte si všímat i nadále," radí očařka.

Oči na pravidelných kontrolách prohlíží i dětský praktik, během chvíle v ordinaci však nemusí postřehnout vše. Rodiče by měli zpozornět v okamžiku, kdy se jejich nedávno narozené dítě chová nějak nápadně: třeba nenavazuje oční kontakt s matkou či se hůře orientuje v prostoru nebo nepřesně sahá po předmětech.

Co může trápit oči Tupozrakost

Když je jeden z rodičů tupozraký, je dobré dítě zavést na kontrolu k odborníkovi a vyloučit vadu i u dítěte. Pokud začne léčba do šesti let věku, má dítě šanci vidět bez potíží.

Šilhání

Dítě, které šilhá, nespojí obrazy z obou očí a brání se tak, že vyřadí jedno oko z činnosti v šesti podobných případech z deseti je výsledkem tupozrakost.

Krátkozrakost (myopie)

Pokud máte doma dítě, které má problémy se čtením, nevidí ve škole na tabuli či mhouří oči, může být krátkozraké. Tato oční vada se koriguje brýlemi.

Dalekozrakost

"Každé malé dítě je dalekozraké. Pokud není žádný jiný problém, není zapotřebí předepisovat brýle, protože dětská oční čočka je velmi elastická a dítě samo vadu vyrovná," uvádí lékařka Jitka Řehořová.

To, že se něco děje, mohou signalizovat i kosmetické změny vzhledu očí, nápadné stáčení hlavy nebo světloplachost.

"Je třeba, aby svého dětského lékaře upozornili a požádali o odeslání k očnímu lékaři," doporučuje lékařka Jitka Řehořová. Ideální je dětský oftalmolog. Čekat do tří let věku dítěte je pozdě, mnohé problémy se dají léčit právě jen do tří let, pak už je pozdě.

Brýle neznamenají konec světa

Může se ukázat, že potomek potřebuje brýle. Vyrovnat se s nimi přitom není pro děti právě snadné. Rodiče by měli být obzvlášť opatrní, dětem vše pečlivě vysvětlit a pomoci jim brýle přijmout.

Není přitom příliš vhodné říkat dítěti, že má špatný zrak. Lepší je mu vysvětlit, čím to je, že má oční vadu. Dítě by se nemělo s brýlemi cítit méněcenné.

Už vlastní výběr brýlí lze navíc proměnit v zábavnou hru. Podle optičky Ivany Bakové musí rodiče dbát na to, aby dětem brýle nepadaly a seděly pořádně na nose. Zní to sice logicky, ale rodiče často preferují cenu a o to, jak dítěti brýle padnou, se příliš nestarají.

Rady pro rodiče

Víte, kdy jít s očima k dětskému lékaři?

Dětský zrak se vyvíjí postupně, při některých problémech je však dobré zpozornět. Mezi tyto potíže patří, pokud potomek:

* šilhá

* drží hlavu nakřivo

* je světloplachý nebo nereaguje na světlo

* dělá grimasy

* naráží do nábytku, klopýtá

* má problémy v šeru

* starší dítě nemá chuť číst

Když dětem brýle padají, musí si je neustále na nose posouvat, což je velmi znervózňuje, a také správně nevidí a dívají se přes okraj. Většina brýlí pro děti je dnes kovových.

Optička Baková doporučuje takzvané pérové stranice, protože díky nim dětem brýle méně padají a lépe jim drží za ušima. Tvar obruby musí být takový, aby dítě hledělo středem skel.

"Rodiče by měli brýle často prohlížet. Po jakékoliv nehodě či pádu se totiž mohou zkřivit a je třeba je vyměnit," vysvětluje Baková. Na brýle pro děti do 15 let přispívají všechny zdravotní pojišťovny.

Kolik přesně to bude v jejich případě, by jim měl říci oční lékař či optik. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na brýle 300 korun. Dětem do šesti let až třikrát ročně a dětem od šesti do 15 let jednou ročně.