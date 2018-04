Když byl na váze metrák, Albert se rozhodl jednat

ČTĚTE TAKÉ:

Finalistka první: Veronika Římovská

Finalista druhý: Martin Lohner

Finalistka třetí: Iva Jokielová

O co jde v reality show Proměna

Albertovi je sedmadvacet a je inženýr. Když studoval stavební fakultu, dost sportoval. Ale teď má 106,3 kilogramu, což při 184 centimetrech není málo. Sám svou váhu hodnotí slovem "masakr".

Přebytečná kila nasbíral v poněkud smutné situaci: jeho slečna ležela dlouho v nemocnici a Albert se o ni staral. "Chodil jsem nakupovat jídlo, co si přála, a pak ho dojídal. Když jsme odcházeli z nemocnice, vážil jsem 96 kilo," popisuje.

Za normálních okolností by nadváhu vysportoval. Jenže začal pracovat. "Sedavé zaměstnání a oblíbené hamburgery a hranolky udělaly své," přiznává teď Albert.

Fotky, video, televize Óčko! Albertův medailon je ve

Fotky z natáčení jsou ve

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Albertův medailon je ve VIDEOGALERII Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Se svou přítelkyní se seznámil náhodou. "Jednou jsem jel do Strakonic navštívit kolegu z práce. Představil mi kamarádku svého bratra. Jsem s ní dodnes," vypráví Albert.

Během natáčení medailonku působil dost nesměle. Ale s váhou se rozhodl nekompromisně bojovat. "Když jsem se přehoupl přes stovku, řekl jsem si, že zdraví mám jen jedno a musím začít jednat."

"Chtěl bych shodit tak třináct kilogramů. To znamená kilo týdně. A to je zdravé, jak jsem si přečetl," představuje si Albert svou Proměnu. Doufá, že zlepší svůj životní styl a bude mít ze sebe opět radost.

A co ho baví? Hlavně počítače a řízení auta. Za studií dělal soukromého řidiče a vozil po Praze turisty. I díky tomu nejspíš dostal štáb ucpanou Prahou ze Stromovky na Smíchov za čtvrt hodinky. Normálně to může trvat i několikrát déle.

Nakonec je třeba zmínit, že má Albert doma papouška kakadu. Učí ho mluvit!