Kdybych se nestarala o děti, pomáhala bych zvířatům, říká Vodičková

Vizitka Marie Vodičková (60) se narodila v Praze, vystudovala Právnickou fakultu UK.

V roce 1990 stála u zrodu Fondu ohrožených dětí, který pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Má osm dcer, které si vzala z ústavů, starala se o ně sama. Je devítinásobnou babičkou.

První dceru si vzala ve třiceti letech, poslední o osmnáct let později. Dnes je už devítinásobnou babičkou. "Kdybych se nemusela věnovat ochraně dětí, protože by ji nepotřebovaly, za což bych byla vděčná, tak bych se starala o zvířata. To je moje láska," přiznává Marie Vodičková.

Kromě své práce se věnuje doma pěti psům. Všichni jsou to nalezenci, kteří potřebovali pomoc, protože je jejich původní majitelé týrali a zanedbávali. "Mám ráda i zahradničení, ale asi bych u toho dlouho nevydržela. Bez práce bych v tuhle chvíli nemohla být," říká Marie Vodičková, která je už v důchodu.

O Fondu ohrožených dětí se naposledy mluvilo v souvislosti se zveřejňováním fotek dětí z Klokánků na internetu. S jejich pomocí pro ně pracovníci fondu hledají nové rodiny. Stát však tvrdí, že je to protizákonné a má podezření, že tím fond porušuje zákon na ochranu osobních údajů.

"Já samozřejmě netvrdím, že se díky fotkám všechny děti dostanou do rodin, tak to není, ale šance dětí se pak několikanásobně zvyšuje," říká Vodičková.

Fond teď bojuje i o své přežití. "Nikdy jsme ministerstvu práce a sociálních věcí nebyli moc po chuti, ale nakonec jsme uzavřeli jakési příměří. Ale teď má nové progresivní vedení představu, že Klokánky už nejsou potřeba, že tu bude dostatek profesionálních pěstounských rodin. Dokonce naše zařízení chtějí zrušit, ale ony ty profesionální pěstounské rodiny z nebe nespadnou a děti by místo do Klokánků šly do ústavů," tvrdí Marie Vodičková. (Rozhovor s Marií Vodičkovou čtěte zde)