Kdyby rty mohly mluvit

Kus načervenalého kamene, který archeologové objevili v jeskyni na jihoafrickém pobřeží, způsobil hotový poprask. Vědci, kterým bývá kosmetika jinak srdečně ukradená, byli nadšeni. Barvící tyčinka s obsahem oxidu železa totiž potvrdila, že symbolická kultura vznikla daleko dříve, než se předpokládalo.

Ani smrt ji nezastaví

Donedávna byl za nejstarší rtěnku považován nález z vykopávek z někdejšího sumerského města Ur. Barevnou tyčinku na rty tam ženy používaly již před 5000 lety. Starověký Egypt a hýřivý Řím líčení přály, i když se tehdy do rtěnek přidávaly velmi podezřelé suroviny včetně zvířecích exkrementů.

V temném středověku se líčily výhradně prostitutky a pak už přišla přívětivá renesance. Od té doby až dodnes zažívá rtěnka s malými přestávkami zlatý věk.

v naší fotogalerii .

Celuloidový úsměv

Počátky filmu byly pro rtěnku dalším eldorádem. Módní časopisy na svých stránkách dlouze opěvovaly sytě nalíčené rty hereček němé éry a Max Factor se zatím potýkal s problémem, jak rtěnkám zabránit, aby se ve světle refl ektorů rozpíjely. Značka Maybelline, zejména pro potřeby filmu, uvádí na trh první neslíbatelnou rtěnku.

Rtěnka hrála hlavní roli i v tvrdé a cynické image Grety Garbo a Marlene Dietrich, přitahovala pozornost ke kokteně našpuleným rtům Marilyn Monroe a Brigitte Bardot a přidávala glamour do tváří Elizabeth Taylor a Joan Collins.

Barevná magie

Kde že zůstal starý Egypt! Dnes obsahují líčidla na rty podobné ingredience jako pleťové krémy a s účinky si vzájemně nezadají: starají se o hydrataci, zásobují tkáň výživnými rostlinnými oleji a výtažky, dodávají jí antioxidanty, které ji chrání před volnými radikály. Disponují UV filtry a některé i složkami s liftingovým efektem.

Poslední slovo? Zdaleka ne! Moderní žena může do svého neceséru přihodit poslední výkřik kosmetického průmyslu – vibrující rtěnku. Kromě rtěnky skrývá obal baterie, motorek a speciální vyhřívací vlákna. Podle stvořitelky tohoto revolučního kousku, jihokorejské

kosmetické královny Ji Soo Kim, jemná masáž prokrví a uvolní rty, vyhřívací vlákna přiblíží teplotu rtěnky teplotě těla a výsledkem je dokonalé nalíčení. Co to bude příště?