VIDEO: Jaké by bylo kojení, kdyby bylo na mužích? Soutěživé a pohodlné

Kojení je nejzdravější a nejpřirozenější způsob krmení miminek a batolat, přesto se ale ženy musí často potýkat s nejrůznějšími problémy. Okolí se na ně často dívá znechuceně, pokud krmí své miminko na veřejnosti, občas se dokonce dozví, že jsou kvůli tomu exhibicionistky.

Zároveň jen málokterý podnik nebo úřad poskytuje místnost, kde by ženy mohly své děti nakrmit v ústraní a soukromí a namísto toho jsou vykazovány na toaletu. To se mnohým nelíbí, vždyť kojení je krmení a kdo z nás by chtěl obědvat na veřejných záchodcích? Navíc sezení na záchodové míse při kojení není příliš pohodlné ani pro matku, ani pro dítě.



Vychytané odsávačky i vlastní barman

Firma vyrábějící odsávačky mateřského mléka nyní baví internet svou fantazií o tom, jak by to vypadalo, kdyby kojení nechala příroda na mužích. A ukazuje úplně jiný svět, ve kterém jsou v zaměstnání speciální místnosti pro kojící otce plné špičkového vybavení, vlastního barmana a kabelových sportovních kanálů. Muži ve svém laktačním klubu porovnávají odsávačky jako nejnovější technické hračky a soutěží o to, komu se podaří napumpovat více mléka.

Nakonec firma Naya Health ukazuje realitu pracujících matek, které se i nadále snaží kojit své dítě - žena sedí osamocená v zaprášeném skladu kanceláře s odsávačkou a mobilním telefonem. Když do skladu vstoupí její kolega, je více než rozpačitý a ještě si neodpustí poznámku o tom, jak je odsávačka hlučná.

Hlučnost a nepohodlnost odsávaček opravdu trápí mnohé ženy. Zaměstnané matky by si kromě lepších odsávaček přály, aby kojení a odsávání mléka zaměstnavatelé nebrali jako komplikaci, ale namísto toho pomohli ženám lépe skloubit rodinný a pracovní život.

„Je nejvyšší čas, abychom vystoupily a požadovaly, aby byl svět k pracujícím matkám přívětivější,“ říká k videu Janica Alvarezová, spoluzakladatelka Naya Health. „Ženy se často musí rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Současné matky ale touží po skloubení těchto dvou složek svých životů,“ dodává.