Kdyby lidé nekouřili, klesne rakovina plic na desetinu

"Kdyby lidé nekouřili, klesl by výskyt rakoviny plic na desetinu," uvedl Zatloukal.

Problém vidí i v tom, že lidé nedbají na prevenci, u tří čtvrtin pacientů je nemoc odhalena pozdě, kdy ani moderní biologická léčba nepomůže. "S poklesem kuřáctví ubylo za 25 let rakoviny plic u mužů o 15 procent, u žen jí s rostoucím počtem kuřaček přibývá. Kdyby lidé nekouřili, klesne plicní rakovina až o 90 procent," řekl.

Rakovina plic, pokud není správně léčena, vede podle Zatloukala vždy ke smrti. Příčinou je trvalé bujení nádorových buněk, které se vymkly kontrole. Nádor vzniká zpravidla v průdušce, zvětšuje se a šíří do mízních uzlin v hrudníku. Krevním oběhem se dostanou nádorové buňky do celého těla.

Pacient většinou nemá tak nepříjemné obtíže, aby ho včas dohnaly k lékaři.

Varující podle Zatloukala je kašel přetrvávající déle než tři týdny, zhoršení dechu, bolest na hrudi či pod lopatkou, zvýšené teploty, celková slabost a výrazné ubývání na váze. Screening s výjimkou Japonska v žádné zemi není, odhalí jen minimum případů.

Pravidelné kontroly hlavně u kuřáků

Rakovina plic se vyskytuje ve středním a vyšším věku, u mladých lidí do 30 let je vzácná. V ČR je doporučeno pravidelně kontrolovat lidi se zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů plic - což jsou zejména kuřáci a bývalí kuřáci nad 40 let, lidé vystavení vlivu rakovinotvorných látek a členové rodin s výskytem rakoviny plic.

Podle profesora je tedy na každém, aby si své zdraví hlídal a při podezřelých příznacích šel k lékaři. Varoval, že odkládání návštěvy může zhoršit šanci na vyléčení. Lidi s podezřením na rakovinu plic by lékař měl poslat na specializované pneumologické pracoviště, protože diagnózu je třeba stanovit rychle, aby mohla být neprodleně zahájena léčba. Pacienti, u nichž je nemoc odhalena v pokročilém stadiu, totiž obvykle umřou do dvou až čtyř měsíců, uvedl profesor.

V Česku jsou evidovány tři biologické léky na rakovinu plic, dostupný je jeden, a to pouze v deseti specializovaných pneumoonkologických centrech. O léčbě totiž musejí rozhodnout odborníci na základě řady vyšetření.

Zdravotní pojišťovny ji pak zaplatí každému pacientovi, který ji potřebuje, ujistil profesor.