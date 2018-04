Kdy si pořídit další dítě?

Podle nedávno provedené studie z U.S. Centers for Disease Control and Prevention je optimální věkový odstup mezi dětmi 18 až 23 měsíců. Podle psychologů i lékařů je tento interval nejlepší nejen pro matku, ale i pro děti samotné, uvádí magazín Pregnancy.

Je však samozřejmé, že toto pravidlo nelze uplatňovat obecně. Zatímco jedna žena se může na dalšího potomka cítit připravená hned několik měsíců po porodu, pro jinou by byl pozitivní těhotenský test tragédií i po několika letech. Ačkoli neexistuje obecně platný ideální čas, kdy se začít pokoušet o další dítě, existuje několik faktorů, které toto rozhodnutí ovlivňují. Psychologové doporučují položit si před dalším těhotenstvím následující otázky:

Jak staré je vaše nejmladší dítě?

Pokud k nejmladšímu dítěti vstáváte stále dvakrát až třikrát za noc, jen velmi těžko si užijete další těhotenství v klidu a pohodě. Nezapomeňte, že v těhotenství byste měla víc odpočívat a také že jde o mnohem větší fyzickou zátěž. Jestliže je vaše nejmladší dítě ještě miminko, které vyžaduje vaši neustálou péči, raději další těhotenství ještě o pár měsíců odložte.

Kolik pozornosti vyžadují vaše děti?

Jestliže jsou vaši ostatní potomci relativně samostatní a alespoň některé každodenní úkony již zvládají sami, dalšímu dítěti nestojí nic v cestě. Pokud ale máte dvojčata, která ještě nejsou schopná ani se sama obléci, nebo je v rodině postižené či nemocné dítě se speciálními potřebami, zvažte své fyzické i psychické síly.

Jak se k možnosti dalšího dítěte staví váš partner?

Vy byste ráda počet členů vaší rodiny rozšířila, ale váš partner se na to netváří dvakrát nadšeně? Zapomeňte na to, že ho obejdete a až budete těhotná, změní názor. Pokud otěhotníte podvodem a bez podpory svého partnera, počítejte s tím, že vašemu vztahu zasadíte ránu, která může být i smrtelná.

Máte kvalitní vztah?

Jednou z nejnebezpečnějších fám je přesvědčení, že partnerské problémy vyřeší další potomek. Jestliže se domníváte, že druhé (třetí, nebo jakékoli další) dítě mezi vás vrátí harmonii, je načase, abyste se zase vrátila rychle na zem. Nic takového se totiž nestane. Pokud máte problémy s komunikací, mimino je za vás nevyřeší. Naopak po jeho narození přibudou další třecí plochy pro potenciální konflikt.

Můžete si další dítě dovolit?

Děti stojí peníze, respektive spoustu peněz. To je nesporný fakt. Další dítě stoprocentně s vaším rodinným rozpočtem zamává a před otěhotněním byste si měli určitě spočítat, jestli vaše rodinná pokladna takovou zátěž vydrží.

Jaký pocit máte vy?

Naplňuje vás myšlenka na další dítě nadšením, nebo vám spíš naskakuje husí kůže a dělá se vám lehce mdlo? Vaše instinkty jsou těmi nejlepšími vodítky a indiciemi, kterými byste se měla řídit. Orientujte se podle svého vnitřního pocitu a emocí, které ve vás myšlenka na dalšího potomka probouzí.