Kdy se vyplatí koupit biopotraviny? Poradíme vám

Jaké ekologické potraviny se skutečně vyplatí zakoupit a proč? Na co si dát naopak pozor? Přinášíme vám malý návod, který vám pomůže lépe se v současné nabídce supermarketů lépe zorientovat.

Nejvíce pesticidů obsahují jahody a ovoce se slupkou

Jahody se řadí mezi takzvané superpotraviny, ovšem pouze pokud pocházejí z organického zemědělství. Běžné ne-bio jahody mohou dokonce vašemu zdraví uškodit. Analýza výzkumné agentury Environmental Working Group (EWG) zjistila nejméně 13 druhů pesticidů obsažených na tomto ovoci.

Doktorka Marion Nestleová, profesorka výživy a veřejného zdraví z New Yorské univerzity a autorka knihy "What to Eat", vysvětlila, proč právě jahody byste si měli dopřávat v bio kvalitě: "Běžné jahody mají velkou plochu s malými zrníčky, ze kterých se pesticidy velmi těžko umývají, takže přijmete více těchto chemikálií."

Doktorka Nestleová rovněž doporučuje kupovat v bio kvalitě i ovoce, které se jí se slupkou, jako jsou broskve, jablka, borůvky a třešně.

Celer si raději vybírejte v bio obchodech

Vědci z EWG analyzovali 89 000 vzorků produktů ošetřených pesticidy a dokázali tak určit, které ovoce a zelenina jsou nejvíce kontaminovány. Překvapivě na úplném vrcholu se ocitl celer.

"V počtu chemikálií byl celer nejhorší," řekla Sonya Lunderová, analytička z EWG. Vysvětlila, že celerové stonky jsou velmi porézní, proto dokáží dobře zachytit a udržet v sobě až třináct druhů pesticidů, kterými jsou postříkány.

Vysoké hodnoty pesticidů byly rovněž naměřeny u paprik, špenátu a brambor, proto Lunderová radí, kupovat tuto zeleninu raději v obchodech s bio potravinami.

Hovězí maso může obsahovat hormony

Nejspíš už jste slyšeli, že kuřecí maso byste měli raději kupovat v bio kvalitě, protože konvenční kuřata dovážená ze zemí mimo Evropskou unii mohou obsahovat růstové hormony a antibiotika. Podle odborníků byste však v bio kvalitě měli kupovat i maso hovězí.

"Výzkum ukazuje silnou spojitost mezi některými hormony podávanými hovězímu dobytku a rakovinou u lidí, zejména rakovinu prsu," říká doktor Samuel Epstein, profesor environmentální a pracovní medicíny z Illinoiské univerzity v Chicagu.



Jeho kolega, doktor Ted Schettler ze Science and Environmental Health Network souhlasí s tím, že estrogenu podobné látky používané při chovu hovězího dobytka by mohly zvyšovat riziko rakoviny.

"Samozřejmě existují přísná pravidla o používání hormonů u hovězího dobytka, bohužel ne všichni pěstitelé hovězího tyto pravidla striktně dodržují, a tak některé studie stále nacházejí zbytky hormonů u hovězího dobytka," dodal doktor Schettler.

Odborníci proto doporučují kupovat hovězí maso raději v bio kvalitě, vyhnete se tak nejen hormonům, ale také poměrně velkému množství antibiotik, kterými jsou obvykle krávy ošetřovány. Podle USDA (United States Deparment of Agriculture) může konzumace skotu ošetřeného antibiotiky vést u lidí k vytvoření bakterií odolných vůči antibiotikům.

Vyhněte se umělohmotným nádobám a konzervám

Pet lahve, umělohmotné nádoby na skladování potravin, lahve na pití, nebo také konzervy s potravinami obsahují bisfenol A neboli BPA, který patří do skupiny endokrinních disruptorů. Tyto hormonálně aktivní látky narušují endokrinní systém a jsou podezírány z poruch plodnosti, zvýšeného rizika rakoviny a obezity.

Podle doktora Davida Carpentera hrozí při vystavení BPA zvýšené riziko rakoviny prsu u žen a snížení počtu spermií u mužů. Bohužel mnoho nádob na skladování potravin je vyrobeno z pevného čistého polykarbonátového plastu, který může obsahovat BPA. Bisfenol může vyluhovat z plastu do těchto nádob a prosáknout do potravin a nápojů.

"Vyluhování se zvyšuje zahříváním, ale v menším množství může (BPA) vyluhovat i při skladování studeného jídla," podotkl doktor Carpenter, který doporučuje používat spíše nádoby z nerezové oceli, skla nebo plastové lahve, které neobsahují BPA. BPA mohou obsahovat i konzervy a plechovky s potravinami.

"Povrch uvnitř plechovek s potravinami, který se používá proti korozi a bakteriím, může obsahovat BPA," vysvětlila Cheryl Lyn Walkerová, profesorka karcinogeneze z Andersenova rakovinového centra a bývalá prezidentka Společnosti toxikologie.

V roce 2009 byly testovány a naměřeny hodnoty BPA u plechovek s potravinami u téměř všech testovaných značek, což dokazuje, že se chemikálie do potravin opravdu uvolňuje.

Uklízejte pomocí ekologických čistících prostředků

Uklizenou a čistou domácnost si přeje každý. Bohužel používání běžných prostředků na úklid může znamenat vystavení se potenciálně nebezpečným chemikáliím.

Čistící prostředky obsahující čpavek a chlor mohou podráždit pokožku, oči a dýchací ústrojí. Některé přípravky na úklid zase obsahují ftaláty, které podle profesorky Becky Suttonové z EWG patří mezi endokrinní disruptory, jež mohou narušit normální hormonální činnost.

"Ačkoli není jasně prokázáno, že ftaláty způsobují problémy u lidí, největší obavy vzbuzují účinky raného vystavení na funkci mužského reprodukčního vývoje," řekl doktor Carpenter, který upozorňuje, že existují i domněnky, že ftaláty ovlivňují nervový a imunitní systém.

Odborníci proto radí uklízet dům pomocí přírodních látek na čistění, jako jsou třeba ocet, citronová šťáva a jedlá soda, nebo si vybírat ekologické přípravky.