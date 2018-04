Kdy se v těle pálí tuk

Jídelníček pro dnešní den SNÍDANĚ: ovesná kaše s ovocem

3 lžíce ovesných vloček

150 ml polotučného mléka

skořice, náhradní sladidlo

1 mandarinka

920 kJ SVAČINA: celozrnná houska s rostlinným máslem a džemem, jogurt

1 celozrnná houska

10 g rostlinného másla

10 g džemu s nižším obsahem cukru

1 ovocný jogurt bez cukru

1040 kJ OBĚD: kuřecí prsa, špenát se sýrem, těstoviny

100 g kuřecích prsíček

200 g špenátu

1 lžička tuku na opečení

1 lžíce sýra ricotta nebo tučného tvarohu

100 g vařených těstovin

1485 kJ SVAČINA: ovocný koktejl

2 dcl polotučného mléka

100 g jahod nebo 1 banán

náhradní sladidlo

600 kJ VEČEŘE: křehký chléb s lehkým aspikem

740 kJ CELKEM: 4985 kJ Recept na 2 porce lehkého aspiku

1 balíček práškové želatiny (40 g)

2 vejce natvrdo

200 g kuřecí šunky v celku

400 g sterilované zeleniny i s nálevem Zeleninu sceďte. Nálev doplňte vodou na 4 dl a dle chuti dosolte či přikyselte. Přidejte želatinu a nechte nabobtnat. Mezitím do dvou misek naskládejte část vajec, zeleniny a šunky. Nálev s želatinou zahřejte asi na 60 °C. Nesmí se vařit! Polovinu nalijte do misek, narovnejte zbytek vajec, zeleniny a šunky a zalijte druhou polovinou nálevu. Dejte do chladničky na 6 hodin ztuhnout.