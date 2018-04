Kdy poprvé ke gynekologovi? Nejlépe ještě jako panna

Kdy Češky začínají se sexem?

Průměrný věk ztráty panenství je u nás něco před osmnáctým rokem věku. Samozřejmě část dívek začíná se sexuálním životem třeba i před 15. rokem, ale to jsou většinou dívky ze sociálně slabších skupin nebo s nižším intelektem. Ideální by bylo, kdyby dívky vstupovaly do období sexuálního života s očkováním proti rakovině děložního hrdla a aby měly antikoncepci, aby první pohlavní styk byl zahájený s ochranou před početím i karcinomem.

Kdy by měla mladá dívka poprvé zamířit ke gynekologovi?

Pokud má nějaké potíže s vývojem, například nedostane-li menstruaci do patnácti let věku, nebo by měla přijít před zahájením sexuálního života nebo v 18 letech. Zkrátka normální je jít ke gynekologovi, ještě když je dívka panna. Prohlídky samozřejmě platí pojišťovna.

Kolik žen používá v České republice hormonální antikoncepci?

Zhruba 40 procent žen v reprodukčním věku, což nás řadí mezi země s velice dobrým průměrem.

Rozmluvil jste za vaši kariéru některé z pacientek rozhodnutí jít na interrupci?

Začnu zeširoka. Nedávno jsem četl, že zastřelili nějakého amerického gynekologa, že dělal hodně interrupcí. I na základě těchto informací může mít veřejnost názor, že interrupcím fandíme. Ale my jsme nešťastní z každé interrupce, kterou musíme sepsat a poslat do nemocnice.

Každý porodník ženě řekne, že to není nejlepší řešení problému nechtěného těhotenství, každý porodník upozorňuje, že operace není žádná legrace, aby to zvážila. Ani já nesepisuji žádost okamžitě, vždycky ještě dám ženě dva tři dny, aby měla čas probrat to s partnerem nebo s rodinou.

Výsledkem jsou i případy, kdy jsou dívky na operačním stole nebo na předoperačním sále a rozhodnou se, že zákrok nepodstoupí, i když je vše připravené - doktoři, narkóza, sál... Samozřejmě ke spokojenosti všech zúčastněných jde dívka domů a později do poradny pro těhotné. Tam děláme práci, která nám dělá daleko větší radost.